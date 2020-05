FC Köln legt Birger Verstraete geen straf op voor interview van afgelopen weekend Redactie

05 mei 2020

10u56

Bron: Bild 0

FC Keulen zal Birger Verstraete geen straf opleggen na zijn interview van eind vorige week met VTM Nieuws. Dat meldt de Duitse krant Bild. De verdedigende middenvelder toonde zich in het interview bezorgd over de voortzetting van de Bundesliga en de houding van zijn team. Daar testten drie mensen positief op corona. FC Köln was not amused en Verstraete werd zondag op het matje geroepen. Hij nuanceerde zijn woorden later ook in een persbericht van de club.

“Ik heb mezelf hier en daar verkeerd uitgedrukt, en daarvoor wil ik me verontschuldigen”, aldus Verstraete. “In plaats vanuit emotie een interview te geven, had ik onze dokter moeten contacteren en dan zouden mijn vragen beantwoord zijn. Het was niet mijn bedoeling de verantwoordelijke autoriteiten of FC Keulen iets kwalijk te nemen. Ik voel me goed bij FC Keulen. Ik ga me maximaal blijven inzetten op training en ik wil het seizoen volmaken in Keulen. Mijn vriendin, die tot een risicogroep behoort omwille van een eerdere hartziekte, zal naar België terugkeren en daar voorlopig blijven.”



