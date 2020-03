Erevoorzitter Bayern verwacht andere voetbalwereld na pandemie: “Geen transfers meer van meer dan 100 miljoen euro” YP

26 maart 2020

09u36

Bron: Belga 1 Bundesliga Uli Hoeness, de erevoorzitter van Bayern München, verwacht dat het coronavirus de komende jaren grote gevolgen zal hebben voor de voetbalwereld. "Ik kan mij niet voorstellen dat er de komende twee à drie jaren transfers van meer dan honderd miljoen euro zullen plaatsvinden", liet hij optekenen.

"De transferbedragen zullen zonder twijfel dalen", liet de voormalige voorzitter van Bayern München bij tijdschrift Kicker noteren. "Ik denk dat we een heel nieuwe voetbalwereld zullen krijgen. Alle landen zijn immers financieel getroffen.”

De 68-jarige Hoeness toonde zich erg tevreden van de maatregelen van de Duitse regering, en had ook een belangrijke oproep voor alle Duitsers. "Er mag niet alleen gepraat worden over solidariteit. We moeten dat ook in daden uiten. Mensenlevens staan op het spel. Iedereen moet de uitgevaardigde regels volgen.”

Hoeness zag voorlopig geen problemen voor de Bundesliga, waarvan het ernstig onzeker is of hij nog volledig zal worden afgewerkt. "Zelfs indien de wedstrijden zonder publiek worden gespeeld, zijn de clubs zeker van de tv-gelden. Je krijgt pas problemen als deze situatie blijft duren tot het einde van het jaar. Dan wordt de leefbaarheid van de hele competitie in het gedrang gebracht. Maar we kunnen daar geen voorspellingen over doen. Niemand weet momenteel wanneer we opnieuw zullen spelen."