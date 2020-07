Een nieuw ‘Weser Wunder’ of de apotheose van een provinciesprookje? Werder Bremen en Heidenheim strijden straks om plaats in de Bundesliga TTV

06 juli 2020

16u58 1 Bundesliga Twee decennia geleden speelde ze als amateurclub op het vijfde niveau, vanavond (20.30 uur) kan FC Heidenheim de deur naar de Bundesliga openbreken. Winst in het barrageduel tegen Werder Bremen en het sprookje is compleet.

Stuntclub Werder Bremen verrichte op de laatste speeldag een nieuw ‘Weser Wunder’ tegen FC Köln, maar vanavond wacht hen andere koek. Knuffelclub 1. FC Heidenheim 1846 is thuis al acht maanden ongeslagen en hoopt de 0-0-uitgangspositie voor eigen volk om te zetten in promotie naar de Bundesliga.

Promotie voor het provincieclubje, dat zou op zijn zachtst gezegd wat zijn. De 50.000 inwoners van het stadje tussen Stuttgart en Bayern, dichtbij de grens van Baden-Württemberg en Beieren, zagen hun club in twintig jaar tijd een in het moderne voetbal ongeziene opmars maken. Van de vijfde klasse in Duitsland naar de Tweede Bundesliga en - wie weet - vanavond misschien de hoogste afdeling. Het industriestadje staat nu al garant voor één van de meest sprookjesachtige verhalen uit de Duitse voetbalgeschiedenis: “Het is eenvoudigweg surreëel”, liet CEO Holger Sanwald na de kwalificatie voor de barrageduels noteren. “Soms moeten we onszelf in de arm knijpen”, aldus de manager van de club die HSV tot een extra seizoen in de Tweede Bundesliga veroordeelde.

Heidenheim boekte de jongste decennia successen door een gezond en verstandig beleid te voeren, gesteund door de centen van twee lokale industriebedrijven. De voorbije zes jaar kampeerde de club dan wel in de tweede klasse, af en toe kon ze wel stunten in de beker. Dat was in 2016 het geval, toen ze in de kwartfinale door Hertha Berlijn uitgeschakeld werden. Vorig seizoen stuntte Heidenheim net niet op het veld van Bayern München (5-4). Grote held bij Heidenheim is coach Frank Schmidt, sinds 2007 op post bij de club waar hij zijn loopbaan afsloot. De 46-jarige coach zou destijds slechts enkele duels overnemen in de vierde afdeling, maar is nog steeds op post. Even mooi is het verhaal van aanvoerder Marc Schnatterer - goed voor 122 goals in 426 wedstrijden voor de club. Net als coach Schmidt begon hij destijds in 2008 in de vierde afdeling met de club.

Benieuwd of Heidenheim vanavond de klus klaart en zo één van de grootste Duitse traditieclubs naar de Tweede Bundesliga stuurt. Niemand doet beter dan Werder, dat met 56 seizoenen in de Bundesliga van alle Duitse clubs de meeste jaargangen op het hoogste niveau liet noteren.

