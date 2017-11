Een maffe Lamborghini van 170.000 euro, een eigen kledinglijn, privéjets: het 'merk' Aubameyang maakt zich onmogelijk in Dortmund Hans Op de Beeck

17u59 0 instagram aubameyang a Bundesliga Pierre-Emerick Aubameyang (28) is flink op weg de nieuwste Cristiano Ronaldo of Neymar te worden. Zowel op als naast het veld. Zeker wanneer de Gabonese spits deze winter zijn zin krijgt en Borussia Dortmund hem laat vertrekken naar de Premier League. Chelsea zou de eerste geïnteresseerde zijn.

In Dortmund hebben ze het steeds minder begrepen op Aubameyang. Ook al zit hij dit seizoen alweer aan 17 goals in 19 matchen, de spits haalt steeds meer de schijnwerpers dankzij randzaken. Daarbij springt vooral zijn wagen in het oog: een volledig gepersonaliseerde Lamborghini Murcielago waarvan de metalen kleur zo fel is dat het pijn aan de ogen doet. Kostprijs van die bolide: 170.000 euro. Inclusief zijn eigen geconfigureerde logo 'A' op de motorkap. In die 'A' zit ook een weinig bescheiden bliksemschicht in verwerkt die moet verwijzen naar zijn geweldige (start)snelheid - op de eerste 30 meter zou hij sneller dan zijn die andere bliksemschicht uit Jamaïca, Usain Bolt. Zelf noemt Aubameyang die Lamborghini graag zijn 'Batmobile', naar zijn voorliefde voor Batman. Ooit vierde de spits een goal door naast zijn aanvalsmakker Marco Reus (alias 'Robin') een masker van de actieheld over het hoofd te trekken.

Maar er is meer: 'Auba' heeft ook zijn eigen kledinglijn, luxehorloges, schoenen en pronkt op zijn Instagrampagina maar wat graag met de decadente levensstijl die hij er in zijn vrije tijd op nahoudt, met onder andere trips die hij per privéjet maakt. In Dortmund zijn ze het stilaan beu. Met trainer Peter Bosz ging hij op training al enkele keren openlijk in conflict. Eerder deze maand werd hij zelfs uit de selectie geweerd voor de match tegen Stuttgart nadat hij eerder die week een foto postte in het bijzijn van Ousmane Dembele in Barcelona, zijn ex-ploegmakker van Borussia die wel een transfer kreeg. Hij revalideert momenteel in Catalonië nadat de blaugrana een slordige 110 miljoen euro voor de Franse aanvaller neertelden. Ook in de derby tegen Schalke van afgelopen zaterdag haalde de spits de woede van de eigen fans op de hals door een domme gele tweede kaart te slikken, waarna 'BVB' nog twee goals incasseerde en het zo van 4-0 naar 4-4 ging.

instagram @aubameyang97 Aubameyang en zijn vrouw Alysha Behague hebben twee kindjes samen.

Aan interesse in Aubameyang geen gebrek. Deze zomer leek hij lange tijd op weg te zijn naar AC Milan, nu is vooral Chelsea concreet. In Londen is Antonio Conte op zoek naar een extra spits naast Alvaro Morata. Het leven in en rond Kensington zullen Pierre-Emerick en zijn vrouw Alysha Behague ongetwijfeld behagen. Michy Batshuayi mag dan ook wel dwepen met Batman, de 'Batmobile' zal hij straks niet graag op de parking van Stamford Bridge zien.

instagram @aubameyang97 Pierre-Emerick Aubameyang speelde eens met deze Nike Mercurials met juweeltjes in verweven, ter waarde van 2.850 euro.

instagram @aubameyang97 Eigen kledinglijn.

instagram @aubameyang97 Ook Alysha Behague pronkt op haar sociale media graag met blitse wagens.

