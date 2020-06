Duitsland smult van Nederlandse parel Joshua Zirkzee, meer dan louter lookalike Van Hooijdonk: “Waarom niet bij Feyenoord?” ODBS

15 juni 2020

17u38 0 Bundesliga Er is niet alleen de weelderige haardos, hij is ook een grote en sterke spits mét techniek. Kan machtige goals maken op vrije trap (zie video hieronder). Joshua Zirkzee (19) had bij Feyenoord zomaar kunnen uitgroeien tot een tweede Pierre van Hooijdonk. In de Kuip zal er vooral even hard gevloekt geweest zijn, nadat Zirkzee zaterdag al zijn vierde goal voor Bayern maakte. Alleen Gerd Müller scoorde vaker in zijn eerste acht duels voor Bayern.



Toen Zirkzee in december vorig jaar als invaller Bayern München aan een zwaarbevochten zege op Freiburg hielp en de week erna ook tegen Wolfsburg als invaller het goudhaantje werd, waren ze in Duitsland overtuigd: er heeft een nieuw toptalent voet gezet op Duitse bodem. Inmiddels staat zijn totaal na acht Bundesliga-optredens op vier goals. Alleen de legendarische Gerd ‘Der Bomber’ Müller (7 doelpunten) scoorde vaker in zijn eerste acht duels voor Bayern. Zirkzee had slechts 221 minuten voor zijn vier doelpunten nodig. Van druk lijkt deze jongen geen last te hebben.

Zirkzee is een type dat je tegenwoordig niet meer zo vaak ziet: groot, atletisch, maar ook technisch sterk Jochen Sauer, hoofd jeugdopleidingen Bayern München

En dat ondanks het feit dat hij in Beieren de oneerlijke concurrentiestrijd moet aangaan met wereldtopper Robert Lewandowski. Maar coach Hansi Flick gunt hem zijn minuten. Bij Bayern hebben ze namelijk vertrouwen in Zirkzee. “Joshua is op de goede weg”, aldus Flick onlangs. “Hij is groot, behendig, kan de bal vasthouden en is goed in de afwerking. Dat zijn de dingen die wij verwachten van een spits. Hij is een goed alternatief voor Lewandowski of Müller.”

In Duitsland zijn ze vol lof over Zirkzee. “Hij is een type dat je tegenwoordig niet meer zo vaak ziet: groot, atletisch, maar ook technisch sterk”, loofde Jochen Sauer, hoofd jeugdopleidingen van Bayern München, in het Duitse blad Kicker al. Ook Bayern-doelman Manuel Neuer is onder de indruk van Zirkzee: “Hij heeft een enorme wilskracht.”

In Nederland leidt de ontwikkeling van Zirkzee, geboren op 22 mei 2001, vooral tot vragen. De jongen doorliep de jeugdreeksen bij enkele plaatselijke ploegjes tot hij werd opgepikt door ADO Den Haag. Daar speelde hij drie jaar om daarna de overstap te maken naar Feyenoord. “Hij kan goed voetballen”, zei Marco van Basten bij Fox. “Hij heeft een goed inzicht en een goede techniek. Maar wat ik me wel afvraag: deze jongen komt uit Schiedam (in de buurt van Rotterdam, red.). Waarom speelt hij niet voor Feyenoord? Bij Feyenoord heb je op jongere leeftijd veel meer kans om ervaring op te doen. Daarna kun je altijd nog naar een club als Bayern.”

Betere conditie

Zirkzee kwam slechts een jaar in actie voor Feyenoord. De club deed het talent nog wel een aanbieding, maar die legden Zirkzee en zijn vader naast zich neer. Diverse buitenlandse clubs hadden hem toen al in het vizier. “Het plan dat Bayern voor mij had, klonk heel goed”, zei Zirkzee twee jaar geleden in voetbalblad Elf. Hij tekende er als kerel van 17 meteen een contract tot 2023. “Bayern leek mij de beste club om beter te worden. We trainen hier anders dan in Nederland. We krijgen veel extra trainingen. Ik heb in Duitsland een veel betere conditie gekregen.” Bij Bayern, dat morgen mits winst tegen Werder Bremen een achtste opeenvolgende titel kan pakken, prijzen ze zich gelukkig met Joshua, in Feyenoord lachen ze groen. Ze hebben een potentiële cultheld door de vingers laten glippen.

De opmars van Zirkzee bij Bayern:



