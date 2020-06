Duitse voetbalbond heeft begrip voor steunbetuigingen na dood Floyd, maar sancties zijn niet helemaal uitgesloten Redactie

20u14 0 Bundesliga Het bestuur van de Duitse voetbalbond (DFB) heeft begrip voor de steunbetuigingen van enkele spelers afgelopen weekend in de Bundesliga naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Sancties tegen de betreffende voetballers zijn echter nog niet helemaal uitgesloten.

"Ik heb veel respect voor spelers en speelsters die hun karakter en solidariteit tonen", gaf DFB-voorzitter Fritz Keller te kennen. "Zulke mondige voetballers zie ik graag, ik ben trots op hen. Als mensen worden gediscrimineerd op basis van hun huidskleur, is dat ondraaglijk. Als je sterft vanwege je huidskleur, dan ben ik diep ontzet."

Diverse spelers stonden na het maken van een doelpunt in de Bundesliga stil bij het overlijden van Floyd, die vorige week stierf door hardhandig ingrijpen van een politieagent. Sindsdien wordt in veel steden in de Verenigde Staten krachtig geprotesteerd, waarbij relschoppers en plunderaars voor een uiterst grimmige sfeer zorgen. Ook elders in de wereld zijn er vele betogingen tegen racisme en politiegeweld.

"We moeten nog vaststellen of een wedstrijd en een voetbalveld de juiste plaats zijn voor deze acties", liet vicevoorzitter Rainer Koch van de DFB weten. "Internationaal geldt, dat voetbalwedstrijden vrij moeten blijven van politieke uitingen of andere teksten van welke aard dan ook. Het valt echter nog te bezien of er bij ons in deze gevallen straffen zullen komen.”