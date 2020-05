Duitse regering zet licht op groen voor hervatting Bundesliga midden mei, via dit protocol is voetbal weer mogelijk GVS

06 mei 2020

15u11 10 Bundesliga Een wereld van verschil. Een wereld van verschil. Terwijl onze voetbalcompetitie tot en met 31 juli opgeschort wordt , gaan ze in Duitsland midden mei weer aan de slag. Dat stelde Bondskanselier Angela Merkel zopas in een persconferentie. De Duitse Voetballiga (DFL) mag nu zelf beslissen wanneer het precies hervat, de resterende matchen zullen zonder toeschouwers plaatsvinden.

Het was vandaag D-day in Duitsland. Door de coronacrisis ligt ook daar het voetbal sinds begin maart stil, maar vorige maand bleek al dat er behoorlijk wat draagvlak is om een doorstart te maken. Het was wachten op de goedkeuring van Bondskanselier Angela Merkel, die kwam er vandaag. Merkel gaf groen licht om midden mei te herstarten, maar plakte er geen exacte datum op. Dat is aan de Duitse Voetballiga zelf, zo melden diverse Duitse media. Het wordt wellicht 15 of 22 mei.

De clubs trainen al even in speciale vormen en kleinere groepjes en alle spelers en begeleiders zijn onlangs getest geweest op het coronavirus. In totaal werden er 1.724 tests afgenomen bij de 36 clubs uit de eerste en tweede Bundesliga. Tien spelers werden daarbij positief getest, zij vertoeven in isolatie.

De Bundesliga moet nog negen speeldagen afwerken. Bayern München is de leider met vier punten voorsprong op Borussia Dortmund.

Twee tests per week en ‘trainingskampen’ rond duels

Het Duitse weekblad Der Spiegel maakte een 41 pagina’s tellend protocol openbaar, waarin duidelijk wordt op welke manier er in Duitsland weer kan worden gevoetbald.

Lege tribunes

In totaal staan er nog 82 wedstrijden op het programma op het hoogste niveau in Duitsland. Er zijn nog negen resterende speeldagen te gaan en het duel tussen Eintracht Frankfurt en Werder Bremen moet nog worden ingehaald. Dat gaat gebeuren vanaf 16 mei. De wedstrijden worden afgewerkt achter gesloten deuren.

Positieve test

Als een speler eenmaal besmet blijkt te zijn met het coronavirus, wordt hij direct in quarantaine geplaatst. De rest van de spelers kan gewoon doorvoetballen, dus ook de ploeggenoten met wie de besmette speler die week heeft getraind.

Tweemaal per week testen

In totaal worden er in Duitsland wekelijks 800.000 tests beschikbaar gesteld. Daarvan zijn er elke week 20.000 gereserveerd voor het Duitse profvoetbal. Spelers en stafleden worden tweemaal per week getest op aanwezigheid van het virus. De laatste test is een dag voor de wedstrijd. Een positieve test betekent logischerwijs dat de speler in quarantaine moet en niet in actie mag komen.

Maximaal driehonderd

Er mogen maximaal driehonderd mensen in en rondom het stadion zijn gedurende een wedstrijd. Het stadion wordt opgedeeld in drie gebieden: het veld, de tribunes en buiten het stadion. Per gebied mogen maximaal honderd mensen zijn. Onder de aanwezigen vallen spelers, stafleden, bankzitters, de arbitrage, hulpdiensten, beveiligers, ballenjongens, schoonmakers, fotografen en televisie-medewerkers.

Douchen en spa

Spelers mogen in kleine groepjes gebruik maken van de douches na afloop van wedstrijden, terwijl herstelmogelijkheden als de sauna en bubbelbaden verboden zijn.

Drinken

Om rechtstreeks contact met ploeggenoten te voorkomen, krijgt iedere speler tijdens een wedstrijd zijn eigen drinkfles. Daarop staat zijn naam geschreven, waardoor het eenvoudig te onderscheiden is welke fles van wie is.

Trainingskampen

Voetballers verblijven rondom duels in speciaal beschikbaar gestelde hotels, waar geen bezoekers welkom zijn. Het lijkt op een trainingskamp, maar spelers leven gescheiden en komen zo min mogelijk met elkaar in contact. Zij krijgen eten bezorgd aan de hotelkamerdeur door stafleden.

Geen handen

Spelers komen niet meer gezamenlijk het veld op, maar doen dat individueel. Ook mascottes en kinderen die oplopen zijn verboden. Voorafgaand aan de wedstrijden worden er geen handen meer geschud met de tegenstanders.

Drie bussen

Als een ploeg naar een uitwedstrijd moet reizen, zijn clubs verplicht om drie bussen in te zetten. Op die manier is het mogelijk voor spelers om onderling voldoende afstand te bewaren. De voltallige selectie - spelers, staf en begeleiding - wordt opgedeeld in de drie bussen.

Trainingen

Spelers mogen in groepsverband trainen en zijn ook in de gelegenheid om gebruik te maken van het krachthonk. Daar is het dragen van handschoenen verplicht, om direct contact met de apparaten en gewichten te voorkomen.

Lees ook: Coronadubbelcheck levert louter negatieve resultaten op in Keulen: Bundesliga stap dichter bij herstart

Birger Verstraete, wiens vriendin hartpatiënte is, vindt snelle herstart Bundesliga onverantwoord: “Mijn hoofd staat nu echt niet naar voetbal”

Bundesliga is allowed to start in the second half of May. The league can decide the date in the time window itself. Here we go! @FCBayern Christian Falk(@ cfbayern) link