Duitse pers ziet hoe Witsel rug recht in ‘Klassiker’: “Als je grote wedstrijden wil winnen, heb je een strateeg als Witsel nodig” MDB

11 november 2018

13u06 0 Bundesliga Axel Witsel heeft gisteren in zijn eerste ‘Klassiker’ meteen zijn stempel gedrukt. Met een assist voor de 3-2 tegen Bayern München hielp de middenvelder Dortmund aan een belangrijke 3-2-zege. Dat Witsel stilaan onmisbaar is bij Borussia Dortmund is ook de Duitse pers niet ontgaan.

“Ja ik ben een leider, ik probeer het team te helpen. Of dat nu op het veld of erbuiten is. We hebben een jonge en heel talentvolle ploeg. Als we met goesting en met ballen spelen, kunnen we elk team verslaan”, vertelde Axel Witsel. De adrenaline van zijn eerste kraker tegen Bayern München nog pompend door zijn aderen. De Rode Duivel had met een prima assist op Paco Alcacer zijn team mee aan overwinning geholpen tegen aartsrivaal Bayern München. De ‘Rekordmeister’ volgt zo al op zeven punten van leider Dortmund in de Bundesliga.

Na elf wedstrijden zijn de Borussen nog steeds ongeslagen. Dat Axel Witsel een grote rol speelt in dat succes, beseffen ze in Duitsland ondertussen maar al te goed. “Witsel is niet alleen vanwege zijn opvallend kapsel een begrip bij de aandachtige volgers van het internationale voetbal. De Belg is het brein in het spel van Dortmund”, klinkt het bij de Duitse krant de Frankfürter Allgemeine. “Het klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar Axel Witsel is bij de waarnemers van het internationale voetbal al jaren niet alleen een begrip omwille van zijn kapsel of zijn speciale naam. Als Belgisch international, als prof bij Benfica of Zenit. Maar niet als protagonist van een echt groot duel op clubniveau.”

De Duitse krant zag dat Witsel het aanvankelijk dan ook moeilijk had in zijn eerste kraker met Dortmund. “De topduels in de aanvoerende competities bekeek de middenvelder lange tijd als toeschouwer en dat kon je van de 29-jarige Belg in eerste instantie ook wel zeggen tegen Bayern. De knetterende energie in dit duel tussen de grote rivalen in de Bundesliga leek Witsel wat te verlammen in de eerste minuten. Hij verscheen zelden daar waar de actie zich bevond, maar in de 23ste minuut redde hij het wel na een gevaarlijke situatie met Robert Lewandowski. Op het half uur zette hij een dribbel in voor een zeldzaam offensief van Dortmund en hij verrichtte heel veel arbeid op het middenveld. Witsel groeide echter in de wedstrijd, net als de hele ploeg van Dortmund. Halfweg de tweede helft had hij nog al zijn duels gewonnen, hij gaf slechts één slechte pass en was de grote stabilisator.”

“Als je grote wedstrijden wil winnen, heb je een strateeg nodig als Axel Witsel”, schrijft de Süddeutsche Zeitung. “Hij is in staat om het ritme te bepalen. Toch had hij ook problemen omdat Bayern op het middenveld resoluut aan het werk ging. Witsel probeerde veel, maar was in het begin niet de generator. In de tweede helft draaide het wel. Zijn pass op Paco Alcacer voor de 3-2 was heerlijk.”

“De Belg deed zijn werk zoals we dat van hem gewoon zijn”, klinkt het dan weer bij Sky Sports. “Hij veroverde niet alleen veel ballen, maar schitterde ook als aangever wanneer hij bij de 3-2 van Alcacer de bal in de loop speelde van de Spanjaard.”