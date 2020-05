Duitse media vertalen zorg Birger Verstraete in verwijt naar Köln: club roept hem op matje, speler excuseert zich ODBS

03 mei 2020

13u15

Verstraete, gewezen Buffalo en sinds dit seizoen middenvelder van FC Köln, prijkt prominent op de homepagina van het populaire Bild en zijn zorgelijke bedenking wordt ook gretig overgepakt op menig sportsite (Kicker, ARD Sportschau) of in het regionale ‘Mitteldeutsche Zeitung’. Vooral ‘Bild’ speelt Verstraete stevig uit. Als het tweede grootste stuk op de homepagina van hun site. “FC-profspeler bekritiseert de coronamaatregelen van Köln”, met de bijtitel dat Verstraete het mag gaan uitleggen bij zijn bazen. Volgens ‘Bild’ zijn ze bij FC Köln immers alles behalve opgezet met het interview en wordt hij deze namiddag op het appel verwacht. Daar zullen Horst Heldt (50) en Alexander Wehrle (45), respectievelijk de sportief directeur en de CEO van ‘Die Geissböcke’, hem vragen waarom hij die uitspraken gedaan heeft.

Donderdag testten twee spelers en een kinesist van FC Keulen positief op het coronavirus. In het interview met VTM Nieuws zei Verstraete dat het sowieso het plan was om verder te trainen in het geval van een positieve test. Dat klopt volgens de Bundesliga-club niet. “In overeenstemming met het medisch concept van de Duitse voetballiga (DFL) zullen alleen spelers die twee keer na elkaar een negatieve test hebben afgelegd bij FC Keulen trainen en spelen”, zo klinkt het. “Daarom zullen alle spelers hertest worden vooraleer de training maandag hervat wordt.” Verder benadrukt FC Keulen nogmaals dat het de beslissing van de bevoegde gezondheidsexperts is geweest om slechts de drie besmette personen in quarantaine te plaatsen.

Afwachten dus maar wat de uitslagen zullen zijn van de 'dubbelchecks’, tests die deze middag plaatsvinden. Als die plots resulteren in een pak meer dan drie positieve resultaten, wordt voetbal de komende weken en maanden ook in Duitsland wel heel erg onwaarschijnlijk. De Bundesliga wil op 9 mei herstarten, als de Duitse regering woensdag haar fiat geeft.

“Had onze dokter moeten contacteren”

Inmiddels heeft Verstraete, die mag blijven trainen en spelen voor de club, zich al geëxcuseerd. “Ik heb me verkeerd uitgedrukt. In plaats vanuit emotie een interview te geven, had ik onze dokter moeten contacteren en dan zouden mijn vragen beantwoord zijn”, verontschuldigt hij zich in een persbericht. “Het was niet mijn bedoeling de verantwoordelijke autoriteiten of FC Keulen iets kwalijk te nemen. Ik voel me goed bij FC Keulen. Ik ga me maximaal blijven inzetten op training en ik wil het seizoen volmaken in Keulen. Mijn vriendin, die tot een risicogroep behoort omwille van een eerdere hartziekte, zal naar België terugkeren en daar voorlopig blijven.”

Verstraete had bij VTM NIEUWS ook aangegeven dat zijn hoofd momenteel niet meteen naar voetbal staat. “Het is niet aan mij om te beslissen of de Bundesliga afgewerkt wordt, maar als elke speler anoniem zou mogen beslissen - dus zonder dat de club je iets kwalijk kan nemen -, dan ben ik zeer benieuwd hoe de stemming zou uitdraaien... Iedereen zegt hetzelfde. De gezondheid van de familie komt op nummer één. Voetbal is niet het belangrijkste. Ik denk dat er wat moet uitgepraat worden.”

“Bij ons gaat de training gewoon verder”, vervolgt Verstraete. “‘Het is niet zo erg’, zeggen ze hier dan. Kijk, voor ons als speler is het geen probleem, maar je komt wel thuis bij je vrouw of vriendin. Mijn vriendin is hartpatiënte, sommige jongens hebben kinderen thuis. Voor mij is dat veel belangrijker. Ik wil eerst dat iedereen gezond is vooraleer we weer voetballen. Als de club beslist dat we verder doen zoals nu, dan denk ik wel dat er een signaal mag komen vanuit alle Bundesliga-teams om aan te kaarten dat dit onverantwoord is. Eerst de gezondheid, dan voetbal.”

