Duits voetbal start volgens gelekt document in mei op, laatste woord ligt bij regionale besturen

06 mei 2020

08u44

Bron: Belga 0 Bundesliga Het Duitse voetbalseizoen kan deze maand opnieuw opstarten. Dat berichten diverse Duitse media op basis van een ontwerpovereenkomst tussen bondskanselier Angela Merkel en de verschillende deelstaten. Deze namiddag (vanaf 14u) volgt nog een telefonisch overleg tussen Merkel en de deelstaten. Het laatste woord ligt bij de regionale besturen.

De wedstrijden in de Bundesliga en Tweede Bundesliga zullen mogen opstarten “om de economische schade te limiteren”, aldus het document. Als datum wordt gekeken naar 15 mei, of een week later (21 mei, red.). De wedstrijden worden dan afgewerkt zonder fans. Die zijn nog niet welkom door de coronabeperkingen.

Verder zouden de competities pas hervat kunnen worden als de spelers, begeleiders en staf rond de teams twee weken in quarantaine hebben gezeten. “Het hervatten van de competitie moet worden voorafgegaan door twee weken quarantaine. Eventueel in de vorm van een trainingskamp”, staat in het voorstel. De afgelopen dagen is het longvirus bij spelers en stafleden van meerdere Duitse clubs vastgesteld.

De Duitse profliga (DFL) pleit al enkele weken voor een hervatting van de Bundesliga, die sinds begin maart stilligt. De precaire financiële situatie bij veel clubs wordt daarbij vaak als reden aangehaald. Indien de negen resterende speeldagen in de twee hoogste divisies in Duitsland nog ingehaald kunnen worden, recupereren de Duitse clubs liefst 300 miljoen euro aan tv-rechten.

