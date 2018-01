Dries Mertens geniet van vakantie op Malediven - VIDEO: Thorgan Hazard lijdt in 95ste minuut schipbreuk Redactie

Vanuit Jumeirah Vittaveli zette Dries Mertens vandaag een foto op zijn Instagram. Dat is een vakantieresort op de Malediven, waar de Rode Duivel blijkbaar de batterijen oplaadt voor de tweede seizoenshelft met competitieleider Napoli. De Serie A stevent alvast af op een tweestrijd tussen Napoli en Juventus, dat slechts een puntje minder telt. Mertens was in de 30 matchen die hij dit seizoen speelde, alweer goed voor 14 goals en 12 assists en staat dicht bij een lucratieve aanpassing van zijn contract in Napels.

Per i miei " Presidenti " del Fantacalcio , stat senz pensier mi sono riposato ! 💪😂 #forzanapolisempre #prontoperlasecondametadistagione

Borussia Dortmund laat tweede plaats liggen met brilscore tegen Wolfsburg

Op de achttiende speeldag in de Duitse Bundesliga kon Borussia Dortmund vanavond een goede zaak doen in de strijd om het vicekampioenschap. Na 90 minuten bleef het echter 0-0 tegen een verbeten Wolfsburg, met Divock Origi en Koen Casteels op het veld. Wolfsburg sluipt zo op kousenvoeten verder weg uit de degradatiezone.

De partij begon nochtans veelbelovend voor de thuisploeg, maar de vele kansen gingen allemaal naast de kooi van Koen Casteels. De Belgische doelman had weinig werk te verrichten in de eerste helft, terwijl zijn concurrent aan de overkant zich wel moest reppen op een schot van Daniel Didavi. Iets na het half uur waagde ook Divock Origi zijn kans, maar zijn schot in het strafschopgebied werd afgeblokt. Vlak voor rust was Lukasz Piszczek er dichtbij voor Dortmund, maar zijn poging op aangeven van Mario Götze strandde op de paal.

Na de rust drukten de troepen van Peter Stöger het gaspedaal in en stapelden de kansen zich op. Jadon Sancho deed de linkerpaal trillen en tot groeiende ergernis van de thuisaanhang werden de ballen daarna telkens net naast het doel van Casteels gemikt. Wolfsburg kon sporadisch tegenprikken: in de 58e minuut bijvoorbeeld, via alweer Divock Origi. Hij mikte te centraal. Doordat Dortmund zijn vizier niet goed had afgesteld bleef het 0-0. Wolfsburg schuift door het puntje op naar de twaalfde plaats.

Zure nederlaag voor Thorgan Hazard tegen hekkensluiter Köln

Op de 18e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft Borussia Mönchengladbach, met Thorgan Hazard in de basis, in extremis met 2-1 verloren van de laatste in de stand, FC Köln. Köln scoorde de winnende treffer seconden voor affluiten. Mönchengladbach liet de kans liggen om samen met RB Leipzig op de tweede plaats in de stand terecht te komen.

In de slotminuten boekt @fckoeln​ hun tweede overwinning van het seizoen! 💪 #ontlading pic.twitter.com/FX3JrMNmzo Play Sports(@ playsports) link

In een onderhoudende eerste helft had de thuisploeg zich allesbehalve ingegraven: hoewel de beste kansen voor Mönchengladbach waren, met onder meer een schot van Hazard vlak voor het half uur, was het Köln dat na 34 minuten de score opende. Daarna volgde een ware belegering van de bezoekers, maar Köln-doelman Horn keepte een beresterke match.

Na de pauze ging Mönchengladbach op hetzelfde elan door, wat na goed 25 minuten de gelijkmaker van Raffael opleverde. Het volgende half uur was één groot krachtoffensief van de troepen van Dieter Hecking, met een bedrijvige Hazard in een hoofdrol. Die laatste werd in het slot van de match aangetikt door Meré in het strafschopgebied. Na een videoreview besloot de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen aan Mönchengladbach, omdat Hazard pas na zijn schot aangetikt werd en de doelkans niet beïnvloed werd. Seconden voor affluiten kreeg Mönchengladbach het deksel op de neus: een kopbal van Simon Terodde vloog tegen de touwen en bezorgde Hazard en co een stevige kater. Borussia Mönchengladbach blijft op de zesde plaats steken in het klassement, FC Köln verkleint de kloof op de voorlaatste tot zes punten.

Monsterzege voor De Camargo

Nog een opvallende uitslag uit de Cypriotische hoogste klasse, waar Igor de Camargo met APOEL Nicosia een aandeel had in de 0-8-monsterzege op het veld van Doxa, de zevende in de stand. Na 18 wedstrijden staat APOEL op de tweede plaats in het klassement, op een punt van koploper AEK Larnaca en met twee matchen minder gespeeld.