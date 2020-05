Drie personen bij FC Köln testen positief op corona, trainingen gaan verder met oog op herstart ABD

01 mei 2020

21u25 0 Bundesliga Bij de Duitse eersteklasser FC Köln, de ploeg van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete, hebben drie personen positief getest op corona. Volgens ‘Bild’ zou het gaan om twee spelers en een kinesist. Ze werden in quarantaine geplaatst en de trainingen gaat gewoon verder.

Een beslissing over een mogelijke hervatting van de Bundesliga zonder toeschouwers wordt pas volgende week verwacht. Op dit moment is het plan om op 16 mei te herbeginnen. Maar eerst moesten alle spelers en stafleden getest worden. Gisteren vonden de eerste testen plaats.

Zo ook bij FC Köln, de club van Bornauw en Verstraete. Die eerste getuigde gisteren nog bij VTM NIEUWS. “Zo een test is geen prettig gevoel”, zei de ex-Anderlechtspeler in een Skype-interview. “Je hebt een soort van, hoe zal ik het zeggen, oorstokje, maar dan veel groter. Dat steken ze één keer in je keel om een soort van sample af te schrapen. Hetzelfde gebeurt in je neus. Dat gaat redelijk diep. Niet zo heel aangenaam.”

Nach positiven Tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarantäne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos 👇 https://t.co/0as7sB4Z0e 1. FC Köln(@ fckoeln) link

De resultaten van die testen tonen dus aan dat er drie personen, die geen symptomen vertoonden, besmet zijn. Over wie het gaat, is niet geweten. Volgens ‘Bild’ zou het gaan om twee spelers en een kinesist. De drie zijn wel meteen naar huis gestuurd voor een quarantaine van twee weken. De spelers die negatief getest werden zullen gewoon blijven trainen, in aanloop naar een mogelijke herstart van de competitie.

Ondanks het nieuws maken ze zich bij Köln niet al te veel zorgen. “De gezondheid en privacy van onze spelers en medewerkers is prioriteit”, vertelt directeur Horst Heldt. “De strategie van het regelmatig afnemen van tests hebben bewezen dat we nu met individuele oplossingen kunnen reageren.”

