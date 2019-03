Dortmund zwoegt en wint, maar ziet Bayern München leider worden na doelpuntenfestijn Redactie

09 maart 2019

17u48

Bron: Belga 0 Borussia Dortmund BVB BVB 3 einde 1 VFB VFB VfB Stuttgart Bundesliga Bayern München heeft op de 25ste speeldag van de Duitse Bundesliga met 6-0 gewonnen van Wolfsburg, waar Koen Casteels onder de lat stond. Borussia Dortmund, met Axel Witsel, klopte Stuttgart met 3-1 en heeft nog altijd evenveel punten als Bayern, maar moet met een zwakker doelsaldo de leidersplaats wel afstaan.

Serge Gnabry (34.) en Robert Lewandowski (37.), die zo buitenlands topschutter aller tijden in de Bundesliga werd, brachten de Rekordmeister voor de rust 2-0 voor. James Rodriguez (52.), Thomas Müller (76.), Joshua Kimmich (82.) en opnieuw Lewandowski (85.) deden Casteels zich na de pauze nog vier keer omdraaien om tot een klinkende 6-0-zege te komen. Bayern neemt zo voor het eerst sinds de vijfde speeldag de leiding in de Bundesliga over.

De titel heeft Bayern nog lang niet op zak, want Dortmund telt nog altijd evenveel punten (57.). Het won, met Axel Witsel 90 minuten in de ploeg, met 3-1 van degradatiekandidaat Stuttgart. Marco Reus (62.) opende de score van op de stip, Marc-Oliver Kempf (71.) maakte gelijk. Paco Alcacer (84.) kon de Borussen in het slot de zege schenken, Christian Pulisic (90+2.) breidde in de blessuretijd zelfs nog uit tot 3-1, na een preassist van Witsel. Onderin staat Stuttgart zestiende, een plaats die leidt tot play-downs.