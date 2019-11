Dortmund wint van Hertha na doelpunt Hazard, Lukebakio met assist NVE

30 november 2019

15u30 0 Hertha BSC HEB HEB 1 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga In de Bundesliga stonden Hertha Berlijn en Borussia Dortmund vanmiddag tegenover elkaar. Een duel der Belgen, met Lukebakio, Boyata, Witsel en Hazard aan de aftrap. Dortmund won de wedstrijd met 1-2.

Uit het niets kwam Dortmund na een kwartier op voorsprong. Sancho werd door de verdediging gelootst en werkte rustig af. Twee minuten later was het al opnieuw prijs, ditmaal was het Hazard die een voorzet tegen de touwen kon werken. Een serieuze klap voor de jongens van Hertha, al wisten ze nog voor de rust tegen te scoren. Een schot van Lukebakio week af op Derida en verdween voorbij Bürki in doel. Op slag van rust pakte Hummels nog zijn tweede gele karton.

Met tien man wisten de jongens van Lucien Favre toch stand te houden, al mogen ze daarbij de VAR bedanken. Een doelpunt van Selke werd afgekeurd voor buitenspel. Een tweede helft met niet al te veel kansen eindigde zoals ze begon.

Na drie keer op rij puntenverlies is het eindelijk nog eens gelukt om te winnen. Dortmund komt door de overwinning weer de top vijf binnen, Hertha blijft maar net boven de degradatiezone hangen. De pas aangestelde coach Klinsmann heeft nog wat tijd nodig om de ploeg terug op de rails te krijgen.

