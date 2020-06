Dortmund weer vicekampioen na verdiende zege tegen flauw Leipzig, Haaland tweemaal aan het kanon GVS

20 juni 2020

17u24 4 RB Leipzig RBL RBL 0 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Borussia Dortmund is voor het tweede jaar op rij vicekampioen van Duitsland. Axel Witsel en Thorgan Hazard klopten grote concurrent en het vandaag tegenvallende Leipzig. Erling Haaland brak op het halfuur de ban, in de slotseconden pikte de jonge Noor nog een tweede goaltje mee. 0-2.

Al stond Haalands vizier niet meteen op scherp. Hij had drie open kansen nodig om Dortmund de voorsprong te schenken. Op een pass van Thorgan Hazard schoot de jonge Noor eerst op Gulacsi, twee minuten later won de Leipzig-doelman alweer het pleit. Maar driemaal is scheepsrecht. Na een geweldig uitgespeelde aanval. Hümmels verdedigde hoogstaand uit, via Brandt en Hazard tikte debutant Reyna tot bij Haaland. Die schoof overhoeks binnen. 0-1 op het halfuur, en dat was verdiend.

Na een snedig begin van Leipzig was Dortmund immers dan al even baas met ook een sterke Hazard. Zijn looplijnen brachten de verdediging van de thuisploeg meermaals in verlegenheid. De Rode Duivel trapte vanop de rand van de zestien naast en testte wat later de vuisten van Gulacsi. Axel Witsel zorgde voor de controle op het middenveld, al kwam ie wel met de schrik vrij toen Schick met een tackle langs achter zijn kuit teisterde. Gelukkig zonder erg. Werner tekende in zijn voorlaatste wedstrijd voor Leipzig overigens voor de enige kans van de thuisploeg voor rust, maar Bürki liet zich niet verschansen in zijn korte hoek. 0-1 halfweg.

Meteen na de pauze twee gouden kansen op de dubbele Dortmundse voorsprong. Haaland legde breed tot bij Reyna, maar de 17-jarige Amerikaan schoof alsnog naast. Haaland dan maar zelf? Ook niet. Zijn verwoestende trap spatte via het beenwerk van Gulacsi uit elkaar op de dwarsligger. Nadien zakte de wedstrijd als een pudding in elkaar. Dortmund gaf de bal aan Leipzig, maar de strijdkrachten van Nagelsmann deden er haast niets mee. Angeliño kraakte zijn schot, Schick kopte ongevaarlijk over. Genoeg genade getoond, dacht Haaland. De sluiptschutter rondde een prima assist van Brandt in de slotminuten af. 0-2.

Dortmund is voor het tweede jaar op rij the best of the rest, na het ongenaakbare Bayern München. Het rechtstreekse Champions League-ticket hadden ‘die Borussen’ al beet.

De wedstrijd van Hazard

De wedstrijd van Witsel

