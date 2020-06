Dortmund tikt Witsel en Hazard op de vingers na kappersbezoek, maar vooral supertalent Jadon Sancho ging boekje te buiten YP

04 juni 2020

08u32

Bron: BILD 0 Bundesliga Zes spelers van Borussia Dortmund hebben de coronaregels aan hun laars gelapt nadat ze de kapper bij hen thuis over de vloer lieten komen. Onder hen Thorgan Hazard en Axel Witsel, maar ook Jadon Sancho. Al de tweede frats van het Engelse supertalent op korte tijd...

‘t Is de Duitse sportkrant BILD die gisteravond laat nog met de details naar buiten kwam. Winnie Nana Karkari is de centrale figuur: hij is de kapper die Thorgan Hazard, Axel Witsel, maar ook Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji en Dan-Axel Zagadou een bezoekje bracht om hen van een frisse coupe te voorzien. Nadien postte de bekende barbier ook foto’s van de resultaten op zijn Instagramverhalen, beelden die intussen werden gerecupereerd op Twitter. Op zich allemaal niks verkeerds mee, ware het niet dat er op geen enkele van de geposte foto’s mondmaskers te zien zijn. Want ook in Duitsland is dat, net zoals bij ons, verplicht.

Het is een no-go, langs beide kanten, om geen masker te dragen. Dat zullen we onze spelers nog eens heel erg duidelijk maken. En ook de stylist zou zich beter vragen stellen over zijn gedrag Dortmund in een reactie bij BILD

Dortmund reageerde met een kort statement. “Het is perfect normaal dat onze spelers hun haar laten doen nadat de kapperszaken al die maanden gesloten bleven. Maar het is een no-go, langs beide kanten, om geen masker te dragen. Dat zullen we onze spelers nog eens heel erg duidelijk maken. En ook de stylist zou zich beter vragen stellen over zijn gedrag”, klonk het.

Karkari tracht een en ander te nuanceren. “Ik nam het masker enkel af om te poseren voor de foto’s. Alle regels rond hygiëne werden erg strikt opgevolgd. Elk apparaat dat ik gebruikt heb, werd bij elk van mijn klanten opnieuw ontsmet en ik droeg ook handschoenen. Want coronavirus of niet, ik pas erg op mijn tellen”, aldus de man die in het milieu ook wel Fresh Prince The Barber wordt genoemd.

Vloog Sancho naar Engeland tijdens lockdown?

Waar de hoofdrolspelers in de kapperssaga er nog met een verwittiging lijken vanaf te gaan komen, zouden ze nog volgens BILD bij Dortmund veel zwaarder tillen aan een eerdere escapade van Jadon Sancho. De 20-jarige Engelsman zou "volgens verschillende bronnen" tijdens de lockdown zonder toestemming van zijn werkgever terug naar Engeland zijn gevlogen. Zo moest hij bij zijn terugkeer naar Duitsland twee weken in verplichte quarantaine, waardoor hij gedurende die periode ook de trainingen aan zich moest laten voorbijgaan - officieel heette het dat hij te kampen had met kuitproblemen. Het valt af te wachten of zijn hattrick van afgelopen weekend in de 1-6-overwinning tegen Paderborn de clubleiding wat gunstiger stemt.

