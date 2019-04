Dortmund speelbal van Bayern: Witsel & co niet langer leider in Bundesliga na 5-0-oplawaai in München YP

20u19 2 FC Bayern München FCB FCB 5 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Bayern München heeft vanavond een statement gemaakt in de Duitse Bundesliga. Het team van Niko Kovac verkocht titelconcurrent Borussia Dortmund een stevig pak slaag: 5-0 werd het in de Allianz Arena, na goals van Hummels, Lewandowski (2x), Martínez en Gnabri. Daardoor is Bayern nu leider met 64 punten, eentje meer dan de concurrent uit Dortmund. De (op papier) lastigste hindernis is genomen, een nieuwe landstitel ligt voor het grijpen.

Bayern wist dat het moest winnen in de strijd om de titel en kwam ook vroeg op voorsprong dankzij een kopbal van Mats Hummels. De Duitse verdediger knikte een perfect aangesneden hoekschop van Thiago Alcantara simpel binnen (10.). Niet veel later werd het al 2-0 nadat Robert Lewandowski wist te profiteren van een slechte pass van verdediger Dan-Axel Zagadou. De Pool anticipeerde meteen op de pass en wipte de bal handig over Dortmund-doelman Roman Burki om vervolgens in een leeg doel af te werken (17.). Bayern drukte voor het einde van de eerste helft nog meer door en dankzij een plaatsbal van Javi Martinez (41.) en een kopbal van Serge Gnabry (43.), stond het aan de rust maar liefst 4-0 voor op haar titel concurrent. Lewandowski deed er op het einde van de wedstrijd nog eentje bij (89.) en zorgde zo voor een 5-0 eindstand in de Duitse klassieker. Axel Witsel maakte de 90 minuten rond voor Dortmund.

