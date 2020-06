Dortmund pakt zuinige zege tegen Hertha: Witsel op de afspraak, ook Boyata speelt sterke partij Redactie

06 juni 2020

20u23 0 Borussia Dortmund BVB BVB 1 einde 0 HER HER Hertha BSC Voetbal Nipte zege. Borussia Dortmund heeft met 1-0 gewonnen van middenmoter Hertha Berlijn. Emre Can kroonde zich tot matchwinnaar. Witsel en Boyata speelden een sterke partij, Hazard en Lukebakio konden hun stempel niet drukken. De achterstand van Dortmund op leider Bayern bedraagt nog steeds zeven punten.

Vier Belgen aan de aftrap in het Signal Iduna Park. Axel Witsel stond voor het eerst in de basis bij Dortmund sinds de herstart. Ook man in vorm Thorgan Hazard mocht - uiteraard - starten. Hertha deed het met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio.

Veel Belgisch geweld dus, maar dat zorgde aanvankelijk niet voor vuurwerk. De eerste helft baarde een muis. Veel foute inspeelpasses en amper open kansen. Iets voor het halfuur mocht Hazard dan toch van dichtbij uithalen, maar hij besloot onbesuisd naast. Verder hield Hertha, met een sterke Boyata, makkelijk stand. 0-0 bij rust.

Een heel ander verhaal in de tweede helft. Lukebakio, die een anonieme wedstrijd speelde, werd gewisseld. Maar ook zonder hem kon Hertha weinig brengen. Borussia nam de wedstrijd wel volledig in handen. Na vijf minuten bood Hazard Sancho een gemaakte goal aan, maar de Engelsman miste onbegrijpelijk. Geen veertiende assist voor Hazard.

Die enorme kans zorgde er wel voor dat de match écht begonnen was. Hakimi knalde over, aan de overkant dreigde Esswein met een gevaarlijk schot. Maar het was de thuisploeg die op voorsprong kwam. Sancho zette met veel gevoel voor, waarna Brandt doorkopte tot bij Can. De Duitser duwde het leer netjes tegen de netten: 1-0. Sancho kwam in het slot nog dicht bij de 2-0 na een ronduit héérlijke actie, maar hij stuitte in extremis op Hertha-doelman Jarstein. Witsel en Thorgan Hazard mochten tien minuten voor affluiten gaan rusten. De zuinige zege van Borussia Dortmund kwam niet meer in het gedrang. De Borussen volgen nog steeds op zeven punten van leider Bayern München.

