Dortmund ontsnapt tegen hekkensluiter Paderborn en haalt 0-3-achterstand op

22 november 2019

19u42 0 Borussia Dortmund BVB BVB 3 einde 3 PAD PAD SC Paderborn Bundesliga Een walk in the park moest het worden, het Signal Iduna Park. Borussia Dortmund thuis tegen de hekkensluiter, Paderborn. Maar het werd een pijnlijk gelijkspel. Aan de rust stonden de ‘Borussen’ al 0-3 in het krijt. Pas in de blessuretijd kon Reus de gelijkmaker scoren.

Efficiëntie in zijn zuiverste vorm was het. Twee keer werd Streli Mamba op de counter diepgestuurd. Twee keer werkte de Duitser met Congolese roots droog af. Alsof dat nog niet genoeg was maakte Holtmann er vlak voor de rust al 0-3 voor Paderborn van.

De hoop voor Dortmund laaide op kort na de rust. Thorgan Hazard werd in de ploeg gedropt en Jadon Sancho maakt er meteen 1-3 van. De opflakkering bleek van korte duur. Dortmund had wel de bal, maar kon geen kansen creëren. Witsel scoorde uit het niets de aansluitingstreffer vijf minuten voor tijd. Het sein voor een slotoffensief van Dortmund en dat loonde. Diep in blessuretijd kopte Reus de 3-3-eindstand op het bord.

