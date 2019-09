Dortmund met Witsel aan de aftrap blikt Leverkusen in, Thorgan Hazard valt in Redactie

14 september 2019

17u23 0 Borussia Dortmund BVB BVB 4 einde 0 LEV LEV Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Borussia Dortmund boekte een simpele zege tegen Leverkusen. Met Witsel opnieuw tussen de lijnen - hij speelde 78 minuten - werden de bezoekers met een duidelijke 4-0-stand opnieuw huiswaarts gestuurd. Alcacer, Guerreiro en tweemaal Reus zorgden voor de treffers. Thorgan Hazard - ook opnieuw fit bevonden - viel op het uur in. Die Borussen komen dankzij de zeg (voor even?) op kop in de Duitse hoogste voetbalafdeling.

De adductorenblessure die Witsel weghield van de laatste twee interlands met de Rode Duivels, bleek wel mee te vallen. Hij stond meteen weer in de basis. Na een klein halfuur bracht Paco Alcacer (28.) de thuisploeg op voorsprong, kort na de rust verdubbelde Marco Reus (51.) de score. Tien minuten later keerde ook Hazard, die Julian Brandt verving, terug na zijn ribblessure. Twaalf minuten voor tijd mocht Witsel gaan rusten, nadien werd het nog 4-0 dankzij Raphael Guerreiro (83.) en opnieuw Reus (90.). Dortmund telt na vier wedstrijden negen op twaalf.

FC Keulen, met Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd in de ploeg en Birger Verstraete tot twee minuten voor het einde, verloor met 0-1 van Borussia Mönchengladbach. Alassane Plea maakte al na 14 minuten het enige doelpunt. Bij Hertha startte op bezoek bij Mainz zowel Dodi Lukebakio als Dedrick Boyata in de basis, maar ze werden vervangen na respectievelijk 63 en 80 minuten. Het stond toen 1-0 na een doelpunt van Robin Quaison (40.). Zonder onze landgenoten maakte Hertha gelijk via Marko Grujic (83.), maar Jerry St. Juste (88.) maakte er nog 2-1 van.

Bekijk hieronder de vier goals van Dortmund

TOOOOR | Eerste doelpunt van de namiddag! Alcacer scoort op assist van Hakimi! 🔥



1️⃣-0️⃣ #BVBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/5zHDTsLdui Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Prachtig samenspel van @BVB en Reus werkt af! 😍



2️⃣-0️⃣ #BVBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/TXwGkGT4eG Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAAL | Game over voor Leverkusen, Guerreiro scoort! 🤩



3️⃣-0️⃣ #BVBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/e9rkXktWIo Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

TOOOR | Marco Reus scoort zijn tweede doelpunt van de namiddag! 😎🔥



4️⃣-0️⃣ #BVBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/SEZ3K8S2Ih Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link