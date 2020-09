Dortmund met 2-0 onderuit bij laagvlieger Augsburg, Witsel en Meunier delen mee in malaise SVL

26 september 2020

17u26 0 FC Augsburg AUG AUG 2 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Ontnuchtering voor de Dortmund-Belgen. Een ontstellend zwak Borussia Dortmund ging met 2-0 onderuit bij laagvlieger Augsburg. Axel Witsel en Thomas Meunier deelden mee in de malaise, Thorgan Hazard was out met een spierscheur.

Borussia Dortmund kwam nooit in zijn gekende frivole aanvalsspel. De sterren voorin waren afwezig, Haaland en Sancho kwamen niet in het stuk voor. Ook Rode Duivels Axel Witsel en Thomas Meunier haalden nooit hun niveau. Het resulteerde in een doelpunt vlak voor en vlak na de rust. Eerst mocht centrale verdediger Uduokhai een vrije trap ongehinderd tegen de touwen koppen, daarna troefde Caligiuri Meunier af en faalde niet oog in oog met Bürki. Dortmund bleef aanmodderen, pas in de slotminuten stelde het doelman Gikiewicz eens op de proef. Maar zowel Hummels als Haaland stuitten op de Poolse goalie van Augsburg. Dortmund heeft nu 3 op 6, Augsburg draait verrassend bovenin mee met het maximum van de punten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.