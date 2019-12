Dortmund maakt brandhout van Düsseldorf, Hazard evenaart Emile Mpenza in Bundesliga NVE

07 december 2019

15u30 0 Borussia Dortmund BVB BVB 5 einde 0 FOR FOR Fortuna Düsseldorf Bundesliga Borussia Dortmund mocht vanmiddag laagvlieger Fortuna Düsseldorf ontvangen in het Signal Iduna Park. Dortmund maakte brandhout van Düsseldorf en won met 5-0. Axel Witsel en Thorgan Hazard stonden beiden in de basis bij de Borussen, die laatste pikte een doelpuntje en een assist mee.

Als aandenken aan de kolen- en staalindustrie in Duitsland speelde Dortmund volledig in het zwart, tot aan het clublogo toe. Een eerste helft met weinig kansen werd opgefleurd door een knappe combinatie van Dortmund die leidde tot de 1-0. Piszczek zette met een subtiele steekbal Reus alleen voor doel, die niet faalde en zijn Dortmund op voorsprong bracht.

De tweede helft was van een ander paar mouwen. De aanvallers van Dortmund hadden er duidelijk zin in: met enkele knappe combinaties maakten Hazard, Sancho, Reus en nog eens Sancho er op 20 minuten maar liefst 5-0 van. De verdediging van Düsseldorf stond er bij momenten naar te kijken. Hazard is dankzij zijn doelpunt de best scorende Belg ooit in de Bundesliga. Met zijn 34 doelpunten springt hij over Emile Mpenza.

Frivool voetbal van Dortmund, dat daarmee over Bayern naar de derde plek in de rangschikking springt. Düsseldorf blijft na de pandoering in de degradatiezone hangen.

GOOOAL | @HazardThorgan8 verdubbelt de score! 😍



2️⃣-0️⃣ #BVBF95 🇩🇪 pic.twitter.com/Jx03x6cEUE Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Thorgan Hazard met de assist voor Marco Reus! 🤝



4️⃣-0️⃣ #BVBF95 🇩🇪 pic.twitter.com/s7zFUUGcoX Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link