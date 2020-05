Dortmund enige ploeg die thuiswedstrijd wint bij herstart: is er geen sprake meer van thuisvoordeel? Redactie

17 mei 2020

12u21

Bron: AD 0 Bundesliga Koning Voetbal is terug. Weken en maanden keken voetbalfanaten er naar uit, en gisteren rond de klok van halfvier was het zover. In Duitsland werd er weer gevoetbald. Dortmund rekende makkelijk af met Schalke 04, maar was ook de enige thuisploeg in zes wedstrijden die kon winnen. Is er geen sprake meer van thuisvoordeel?

Onze huisanalist Marc Degryse poneerde het gisteren al voor de camera van VTM Nieuws na het bekijken van de Revierderby: “Het viel tegen. Ik keek ernaar uit, maar... je zit naar iets te kijken dat lijkt op een trainingswedstrijd. Als we dit zes maanden of een jaar moeten volhouden, gaan er veel supporters afhaken. Dit was geen leuke start.” Dat er geen supporters zijn zorgt voor een beleving die diep onder nul zakt. Dat thuisploegen ook geen steun ondervinden van hun aanhang bij dit soort spookwedstrijden, liet zich duidelijk voelen.

Bij een thuiswedstrijd van Borussia Dortmund kolkt het Signal Iduna Park. Gisteren niet. Aanwijzingen van spelers en trainers echoden als een boemerang door het stadion. Meer was er niet te horen. De 4-0 zege van Dortmund was de grootste thuiszege in de Kohlenpott-derby in 54 jaar. Maar Dortmund was wel de uitzondering. Voor de rest won er niet één andere thuisspelende ploeg.

RB Leipzig won niet tegen Freiburg (1-1). Augsburg niet tegen Wolfsburg (1-2), Fortuna Düsseldorf niet tegen hekkensluiter Paderborn (0-0) en Hoffenheim werd in eigen stadion zelfs afgedroogd door Hertha Berlijn: 0-3.

Voor conclusies is het nog te vroeg. Maar misschien wordt wel meer dan ooit van toepassing: wie 1-0 voor komt, ongeacht of die thuis of uit speelt, die wint in een spookwedstrijd. Uitgezonderd misschien de top-twee Bayern München en Borussia Dortmund.

Kijkcijferrecords

Sky Sports dat het voetbal uitzendt in Duitsland profiteerde van de herstart. De interesse voor de Duitse wedstrijden was immens. Volgens het Duitse mediamagazine DWDL bereikte - het gratis en betalend aanbod opgeteld - meer dan zes miljoen mensen. Ondanks het feit dat heel wat mensen de wedstrijden live hebben bekeken profiteerden ook de sportshows op ARD en ZDF mee. ‘s Avonds waren er gecombineerd over beide zenders nog eens zes miljoen kijkers voor de samenvattingen.

