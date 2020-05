Dortmund-coach Favre bevestigt: Witsel mist Revierderby tegen Schalke 04 XC

14 mei 2020

15u06

Bron: Belga 0 Bundesliga Borussia Dortmund kan zaterdag bij de hervatting van de Bundesliga in de Revierderby tegen Schalke 04 geen beroep doen op Rode Duivel Axel Witsel. Dat bevestigde Dortmund-coach Lucien Favre. Ook Duits international Emre Can staat aan de kant. Beide spelers hebben last van een spierblessure.

"Witsel en Can zijn definitief out voor zaterdag", aldus Favre. "We hopen hen natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen recupereren." Aanvaller Marco Reus is al langer out bij de Borussen. Thorgan Hazard is wel inzetbaar tegen het Schalke van Benito Raman.

Na een onderbreking van tien weken rolt de bal vanaf zaterdagnamiddag weer in de Bundesliga, waarmee het de eerste grote competitie is die hervat. De Borussen hebben een voorbereiding van een drietal weken gehad, sinds 26 april wordt er opnieuw getraind. "En die trainingen zijn altijd van een goed niveau geweest. Nu zitten we op afzondering in een hotel en dat is nog beter", bekende de Zwitser.

De Bundesliga is aan de 26ste speeldag aanbeland. Met nog negen speeldagen te gaan staat Dortmund op de tweede plaats, op vier eenheden van leider Bayern, maar ook met een voorsprong van amper één punt op nummer drie RB Leipzig. Met Mönchengladbach op twee punten van Dortmund op de vierde plaats en Bayer Leverkusen daaronder met één punt minder, liggen de teams voor de top vijf min of meer vast. Daarna gaapt er een kloof van tien punten met nummer zes Schalke, de tegenstander van zaterdag. Dortmund moet dus zowel nog naar boven als beneden kijken.

Een thuiszege in de immer beladen derby is zeker geen uitgemaakte zaak. Vorig seizoen kwamen de Königsblauen met 2-4 winnen in Westfalen. "Die wedstrijd is niet meer dan een herinnering, we denken daar niet echt meer aan. Het zijn ook andere omstandigheden, deze keer spelen we voor het eerst zonder toeschouwers. Vooral daarop moeten we ons goed voorbereiden. Voor trainers en spelers is dit allemaal een grote uitdaging."

Sportdirecteur Michael Zorc heeft het over "een zeer moeilijke periode". "Maar met de start van de trainingen, is ook de vreugde teruggekeerd. In de atmosfeer van onze ploeg zien we een positieve ontwikkeling. We mikken op een goede herstart en daarna zien we wel weer verder."

