Dodi Lukebakio scoort na hattrick tegen Bayern nu ook tegen Dortmund in verrassende zege

18 december 2018

22u41 2 Fortuna Düsseldorf FOR FOR 2 einde 1 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga De Bundesliga heeft weer kennisgemaakt met sneltrein Dodi Lukebakio. De gewezen aanvaller van Anderlecht scoorde na een hattrick vorige maand in en tegen Bayern München (3-3) nu ook de opener tegen Dortmund. Een goal die de eerste nederlaag van Borussia in de Bundesliga inluidde.

GOOOOAAAAAAL | @DodiLukebakio scoort ook tegen de leider in de Bundesliga! 😍🇧🇪#F95BVB 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/plpKSDOqvk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

“Dodi is te veel gehypet”, “Waarmee denkt hij bezig te zijn?” of “Hij provoceert tegenstanders, publiek en zelfs refs”. De kritiek op zijn persoon van Düsseldorf-trainer Funkel was bijzonder hard vorige week, na de 1-3-nederlaag tegen Werder Bremen. De door Watford uitgeleende flankaanvaller reageerde met de voeten. Na een perfect uitgespeelde counter maakte hij er voor 52.000 supporters 1-0 van. Met zevenmijlslaarzen alleen op doel af om keeper Bürki kansloos te laten. De elfde goal al van onze landgenoot dit seizoen: 7 in de Bundesliga, 4 in de Duitse beker.

Toen na de pauze Zimmer er met een geweldige knal in de verste winkelhaak 2-0 van maakte, was de sensatie compleet. De ingevallen Alcacer maakte het met een kopbalgoal nog spannend, maar het eerste verlies van Dortmund was een feit. Benito Raman viel in minuut 87 in, bij Dortmund speelde Witsel de hele match. Dankzij de zege springt Fortuna uit het degradatietrio.

Als Bayern München woensdag wint van RB Leipzig, komt het op zes punten van Dortmund. Dan telt het 33 eenheden, net zoveel als het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard die eerder op de avond een Panenka op penalty miste maar ook alweer scoorde en aan 12 goals zit dit seizoen. En ook Koen Casteels de vierde landgenoot vanavond actief in de Bundesliga, deed het goed: hij liet met Wolfsburg een clean sheet optekenen thuis tegen Stuttgart. Wolfsburg staat zo op een voorlopig zesde plaats, die recht geeft op Europees voetbal.