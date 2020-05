Dennis Diekmeier is cultstatus kwijt na eerste goal in 294 profduels: vrouwlief Dana gilt 8 seconden van vreugde Bart Fieremans

28 mei 2020

14u00

Zou iemand ooit zo lang gegild hebben als Dana, de vrouw van de Duitse profvoetballer Dennis Diekmeier? Welgeteld acht seconden schreeuwt ze het uit van vreugde bij de goal van haar man voor SV Sandhausen. Dennis Diekmeier ziet zo zijn Bundesligarecord eindigen van 293 profduels zonder doelpunt– en is zo zijn cultstatus kwijt.

Dinsdag bij het duel van SV Sandhausen op het veld van Wiesbaden in de tweede Bundesliga brak Diekmeier de ban. Eíndelijk. Kort voor de pauze trof hij met een kopbal raak. “Het doelpunt van zijn leven”, of “Das Wunder von Wiesbaden”, heet het in de Duitse pers, naar analogie van “Das Wunder von Bern bij de WK-titel van Duitsland in 1954.

Zoveel stof doet dus de goal van Diekmeier in Duitsland opwaaien. En waarom? Omdat hij het record in handen had van de voetballer in de Bundesliga met het meeste aantal profwedstrijden zonder doelpunt, welgeteld 287. Hoe langer het duurde, hoe meer het een gimmick werd. Diekmeier, ex-speler van onder meer Hamburg SV en FC Nürnberg, kreeg er zowaar een cultstatus in de Duitse voetbalwereld door. De fans begonnen mee te leven.

Harmless Diekmeier

Natuurlijk, Diekmeier was een verdediger, en dan stapelen de kansen zich niet op. Maar als hij een kans kreeg, zorgde dat voor een immense spanning. Zou hij scoren? Een paar keer was hij er dicht bij, zoals video’s op YouTube aantonen. ‘Harmless Diekmeier’, is er eentje van, ofwel ‘Onschadelijke Diekmeier’. “Hij is niet bepaald een nachtmerrie van verdedigers”, klinkt het ironisch. “Hij is de minst gevaarlijke speler van de Bundesliga.”

Zo is op beelden te zien dat Diekmeier alleen voor de doelman komt, maar de bal tegen de deklat stift. Nét niet. En in 2017 weet hij de bal tegen Eintracht Frankfurt toch in doel te prikken. Hij steekt al jubelend de handen omhoog, maar helaas. De ontnuchtering volgt snel: buitenspel. Diekmeier grijnsde toen, ja hij heeft ook een groot gevoel voor zelfrelativering: “Ik sta toch maar mooi in het Guinness Book of Records.”

Buurman

Zijn goal dinsdag komt wel in de statistieken. Zijn doelpunt verdiende geen schoonheidsprijs, na een hoekschop en een rommelige fase kan hij de bal beslissend in doel deviëren. “Die goal zou mijn buurman ook gemaakt hebben”, schrijft Der Spiegel. Maar de vreugde bij zijn teammaats en het ongeloof op zijn gezicht was navenant. “Nu weet een trainer eindelijk dat ik bij hoekschoppen mee naar voren moet”, lachte Diekmeier.

Een beetje tragisch natuurlijk dat hij zijn doelpunt door de coronacrisis uitgerekend in een stadion zonder publiek moest vieren. Ten huize Diekmeier maakte vrouwlief Dana en de vier kinderen voor televisie het gebrek aan decibels goed met een langgerekte gil. Al had het even geduurd eer Dana besefte dat haar man gescoord had: “Ik had het eerst niet door, omdat je er automatisch vanuit gaat dat het niet Dennis kan zijn als er een goal valt.”

VIDEO: de vreugdekreet van Dana Diekmeier

Ich glaube, dass Dana Diekmeier sich freut... #Diekmeier #SVWWSVS