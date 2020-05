Dedryck Boyata reageert na kusmoment met ploegmaat: “Het was geen kus en zelfs geen viering” GVS/MXG

17 mei 2020

17u47 2 Bundesliga Een knappe zege van Hertha Berlijn tegen het hoger aangeschreven Hoffenheim, maar de Dedryck Boyata een ploegmaat een kus op de wang te willen geven. Mag niet in deze coronatijden, de Rode Duivel was het gespreksonderwerp na de wedstrijd, maar reageert nu op de heisa. Een knappe zege van Hertha Berlijn tegen het hoger aangeschreven Hoffenheim, maar de 0-3-einduitslag was niet het enige dat over de tongen ging. In al zijn enthousiasme leek

Op Instagram geeft Boyata duiding bij z'n actie. “Het was geen kus en zelfs geen viering”, schrijft de verdediger. “Ik verontschuldig mij dat ik mijn handen op het gezicht van Marko gelegd heb. Ik wilde hem alleen aanwijzingen voor een standaardsituatie geven. We moeten momenteel absoluut voorzichtig zijn nu we in deze situatie spelen. We dienen onze manier van juichen aan te passen.”

Als bewijs plaatste Boyata het videofragment van de bewuste ‘kus’ ook op Instagram. De fase zich voor op het einde van de eerste helft bij een corner. De treffers van Hertha vielen pas na de pauze.

Kritiek

De reacties na de actie van Boyata waren niet mals. “Hét beeld van de dag. Blijkbaar trekt iemand zich niets aan van de regels? Verdient dit een boete?”, vraagt iemand zich af. Een andere reactie: “Dit was dé fase die alle aandacht trok. Boyata zorgt door die kus voor een controversiële zege.”

De Rode Duivel ontsnapte alvast aan een uitsluiting. De Duitse politicus Markus Soder waarschuwde al dat spelers die de regels niet naleven een rode kaart riskeren. “Als gezondheidsexperts deze suggesties overmaken en de Bundesliga kosten nog moeite bespaart om via slimme ideeën een ingenieus plan op poten te zetten, dan moeten de voetballers zich simpelweg aan die richtlijnen houden. Anders mag je van het veld. Dat is zo in het voetbal, en dat is zo in het echte leven.”

Een woordvoerder van de Duitse Voetballiga DFL liet na de wedstrijd weten dat de Hertha-spelers geen straf hoeven te vrezen, omdat het slechts om aanbevelingen gaat. Ook Hertha-trainer Bruno Labbadia toonde begrip. “Ik hoop dat de mensen in de buitenwereld hiervoor begrip kunnen opbrengen. Die emoties horen er gewoon bij. Mijn ploeg was gewoon gelukkig”, liet Labbadia weten. Hij debuteerde met succes op de bank bij Hertha, dat dankzij de ruime overwinning verder wegliep van de degradatiestreep.

Ook Hummels overtreedt regels

Boyata is overigens niet de enige die kritiek kreeg. Dortmund-verdediger Mats Hummels ging echt de mist in, zo blijkt uit onderstaand beeld.