Dedryck Boyata over de tongen na innig moment met ploegmaat: “Blijkbaar trekt er iemand zich niets aan van de regels?” GVS

16 mei 2020

19u21 0 Bundesliga Een knappe zege van Hertha Berlijn tegen het hoger aangeschreven Hoffenheim, maar de Dedryck Boyata een ploegmaat een kus op de wang te willen geven. Mag niet in deze coronatijden, de Rode Duivel is dan ook hét gespreksonderwerp. Een knappe zege van Hertha Berlijn tegen het hoger aangeschreven Hoffenheim, maar de 0-3-einduitslag is niet het enige dat over de tongen gaat in de Bundesliga. In al zijn enthousiasme leek

De herstart in de Duitse eerste klasse levert gekke beelden op. Een invallersbank waar iedereen anderhalve meter van elkaar zit, lege tribunes, ontsmette ballen en eenzame vieringen. Althans, dat laatste is toch de bedoeling. Maar in al zijn euforie was Dedryck Boyata die afstandsregel even vergeten. Na de derde treffer van Hertha Berlijn kon de 29-jarige verdediger zijn geluk niet bedwingen. Hij wilde ploegmaat Marko Grujic op een smakkerd van jewelste trakteren, alvast zo lijkt het op een foto die bezig is aan een verovering van het wereldwijde web. De kritiek blijft niet uit.

“Hét beeld van de dag. Blijkbaar trekt iemand zich niets aan van de regels? Verdient dit een boete?”, vraagt iemand zich af. Een andere reactie: “Dit was dé fase die alle aandacht trok. Boyata zorgt door die kus voor een controversiële zege.”

Boyata ontsnapte alvast aan een uitsluiting. De Duitse politicus Markus Soder waarschuwde al dat spelers die de regels niet naleven een rode kaart riskeren. “Als gezondheidsexperts deze suggesties overmaken en de Bundesliga kosten nog moeite bespaart om via slimme ideeën een ingenieus plan op poten te zetten, dan moeten de voetballers zich simpelweg aan die richtlijnen houden. Anders mag je van het veld. Dat is zo in het voetbal, en dat is zo in het echte leven.” Of Boyata nog gesanctioneerd wordt voor het innige moment, moet eerstdaags blijken.

Ook Hummels overtreedt regels

Boyata is overigens niet de enige die de regels aan zijn laars lapte. Ook Dortmund-verdediger Mats Hummels ging de mist in, zo blijkt uit onderstaand beeld.