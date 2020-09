De víjfde trofee in één seizoen: Bayern te sterk voor Dortmund in Duitse Supercup MVS

30 september 2020

22u35 0 Bundesliga Vergeet vier-op-een-rij. Na de Bundesliga, de Duitse beker, de Champions League en de Europese Supercup heeft Bayern München vanavond ook de Duitse Supercup gewonnen. Vijf trofeeën in één seizoen dus voor Hansi Flick en co.

Tolisso en Müller brachten die Rekordmeister op het halfuur al op 2-0, Dortmund - zonder Hazard, Sancho en Bürki en met Witsel op de bank - scoorde voor rust via Brandt de aansluitingstreffer. Meunier miste wat later nog potsierlijk de 2-2, Haaland werkte wél koel af. Kimmich had voor Bayern tien minuten voor tijd echter het laatste woord, vanuit buiklig wist hij de bal nog in doel te deviëren. Vijf op een rij.

Dé man van de match was echter misschien wel... een vrouw. De scheidsrechter van dienst was namelijk Bibiana Steinhaus (41), die in 2017 de eerste vrouwelijke ref werd in een topcompetitie. De Duitse Supercup was voor de hoofdinspecteur bij de politie meteen haar laatste wedstrijd. Steinhaus kondigde vandaag namelijk onverwacht haar afscheid aan. “We verliezen niet alleen een opvallende scheids, maar ook een persoonlijkheid en pionier”, reageerde Fritz Keller, voorzitter van de Duitse Voetbalbond.