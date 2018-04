Dé tienersensatie op de Europese velden: 13-jarige Moukoko zit aan 35 goals in 21 matchen... bij de U17 Hans Op de Beeck

24 april 2018

12u39 1 Bundesliga Zijn vader weigert hem een wonderkind te noemen, maar de statistieken die de in Kameroen geboren Duitser Youssoufa Moukoko kan voorleggen, zijn wel heel straf. Bij Borussia Dortmund wrijven ze zich in de handen.

Kindsterren in het voetbal, ze groeien zeker niet allemaal uit tot absolute toppers als prof. Het bekendste verhaal is ongetwijfeld dat van Freddy Adu: de Amerikaan ging in zijn tienerjaren lang door het leven als de nieuwe Pele, maar speelt nu na een pijnlijke doortocht langs obscure clubs in vooral Europa weer in zijn thuisland bij Las Vegas Lights, club uit de tweede divisie in de States. Soms groeit de initiële hype rond zo'n topper bij de jeugd wel uit tot absoluut sterrendom. Neymar bijvoorbeeld is na veel commotie in Brazilië en Santos momenteel de duurste voetballer ter wereld.

Een speler die ook alles heeft om het goeie pad te bewandelen, is Youssoufa Moukoko die werkelijk onwaarschijnlijke statistieken kan voorleggen. Vorig seizoen scoorde hij voor Sankt Pauli bij de U15 in 21 matchen 33 goals, vandaag zit de in Kameroen geboren Duitser bij de U17 van Borussia aan 35 goals in 21 matchen, dat is meer dan anderhalve goal per match. Wat het allemaal nog straffer maakt: Moukoko is er momenteel 13 en speelt dus elke match tegen jongens die dikwijls drie jaar ouder zijn. Hij werd ook al opgeroepen voor de Duitse nationale ploeg, waar hij bij de U16 drie keer scoorde in vier matchen.

Al wordt dat laatste zelfs binnen de club met een korrel zout genomen. Zo zegt hun beloftecoach Timo Preus: "Het kan niet anders dan dat er naar de leeftijd van Youssoufa gewoon is gegokt. In realiteit zal hij wel een tweetal jaar ouder zijn. Maar hij is zeker en vast ook nog geen 17. Voor hem is dat niet makkelijk, al mag hij zich die commotie niet te veel aantrekken. Hij heeft zich niets te verwijten, het is niet dat hij vals speelt ofzo."

13-year-old Youssoufa Moukoko has now scored 35 goals and registered 4 assists in just 21 games for Borussia Dortmund u17s this season... pic.twitter.com/E4VbGMEUMs FourFourTweet(@ FourFourTweet) link

Papa Joseph: "Ik was beter"

Volgens de vader van Youssoufa, Joseph, is alles volgens de regels verlopen. "Zijn leeftijd klopt", aldus de man. "Meteen na zijn geboorte ben ik hem gaan registreren in het Duitse consulaat in Yaounde. Hij heeft een Duitse geboorteakte. Maar voor mij is hij helemaal geen wonderkind. Op zijn leeftijd was ik zelfs een betere voetballer." Op dat geboortebewijs staat dat Youssoufa het levenslicht zag op 20 november 1994. Dat is ook aanvaard door de Duitse voetbalbond, dat al een communiqué verspreid heeft na de vele discussies rond de leeftijd van de jongen waarin zijn leeftijd bevestigd wordt.

Zijn coach bij de -17 bij Dortmund, Sebastian Geppert, is alvast lyrisch. "Ik kan alleen maar positieve dingen over Youssoufa zeggen. Hij vindt het geweldig om tegen oudere jongens te spelen. Mocht hij nu nog voor de U15 uitkomen, zou hij daar geen plezier hebben." Volgens het reglement van de Bundesliga mag Moukoko wel pas vanaf zijn zeventiende uitkomen voor de eerste ploeg van Borussia. Nog bijna vier jaar wachten dus.

Scenes if we play Moukoko and Aydinel up front together on the final day against Hoffenheim https://t.co/Up8tCNQkjl James(@ FussballJames) link