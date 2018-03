De statistiek die de vorm van Batshuayi onderstreept: "Kanshebber voor doelpunt van het jaar" Mike De Beck

19 maart 2018

07u45 0 Bundesliga Dat Michy Batshuayi zich als een vis in het water voelt bij Borussia Dortmund, is een understatement dat kan tellen. De Belgische spits tikte met een fluwelen baltoets gisteren zijn zesde treffer in de Bundesliga tegen de touwen. Daarmee doet hij op vlak van competitiedoelpunten nu al beter dan zijn campagnes in de Premier League.

"En nog een. Het hadden er meer kunnen zijn, maar laat ons gelukkig zijn met de drie punten en het doelpunt." Batshuayi blikte toch tevreden terug op de wedstrijd tegen Hannover 96. Hij liet dan nog wel een grote kans liggen en trapte ook tegen de paal, toch was 'Batsman' opnieuw de matchwinnaar. En wel met een schitterend doelpunt. "Een kanshebber voor het doelpunt van het jaar", pende BBC Sport op Twitter neer.

Het is ondertussen al de zesde treffer voor Batshuayi in de Bundesliga. Daarmee doet hij na zeven wedstrijden in de Duitse eerste klasse zelfs beter dan zijn twee voorbije Premier League-campagnes. In zijn eerste seizoen bij Chelsea scoorde de Rode Duivel in 20 wedstrijden (waarvan 19 invalbeurten) vijf keer in de Engelse eerste klasse. Dit seizoen zat 'Batsman' na 12 wedstrijden (met opnieuw 9 invalbeurten) aan twee rozen.

Anders dan zijn periode bij Chelsea komt Batshuayi bij Borussia Dortmund uiteraard wel aan speelminuten. Na zeven wedstrijden in de Bundesliga tikt de teller aan tot 567 minuten. Dat is dan ook veel meer dan de minuten die hij in de Premier League voor Chelsea sprokkelde (239 minuten in het seizoen 2016-2017 en 353 minuten in 2017-2018).

Nog dit: Batshuayi is de eerste speler van Dortmund die zes keer scoorde bij zijn eerste zeven wedstrijden in de Bundesliga sinds... 1963. Toen kon Timo Konietzka dezelfde statistieken voorleggen.

