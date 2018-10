De 'owngoal van het jaar' doet Pfaff terugdenken aan zijn Bayern-debuut: "Wat voor 'Ein Fliegenfänger' is dat? Schreven ze toen" MDB

02 oktober 2018

11u09

Bron: Süddeutsche Zeitung 1 Bundesliga Kolder in de Bundesliga waar Ron-Robert Zieler voor een wel heel opmerkelijke owngoal tekende. De doelman van Stuttgart devieerde een inworp van zijn eigen ploegmakker in doel. Dat deed bij Jean-Marie Pfaff een belletje rinkelen. Het was namelijk 36 jaar geleden dat er in de Bundesliga nog eens gescoord werd vanop een inworp. Toen gebeurde dat met - jawel - 'El Sympatico' als debutant in doel. "Je bent hier niet in België, zei mijn coach tijdens de rust", aldus Pfaff.

Owngoal van het jaar? 😂🙈 pic.twitter.com/6eRF3E1cFP Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Eerst even terug naar afgelopen zaterdag. Stuttgart staat in eigen huis 1-0 voor tegen Werder Bremen wanneer minuut 69 aanbreekt en de fans een slapstick-fase van de zuiverste soort krijgen voorgeschoteld. Linksachter Borna Sosa veinst bij een inworp heel even dat hij het leer voorwaarts gaat smijten, maar kiest dan toch voor zijn doelman. Die is echter druk in de weer met het optrekken van zijn kousen. Het gevolg: doelman Ron-Robert Zieler devieert de bal nog, maar zo dwarrelt het leer ongelukkig in doel. Een fase die niet zou misstaan in vierde provinciale. "Je kan niet iets stoppen, wat je niet ziet", vertelde Zieler na de wedstrijd. "Er was een wissel. Ik hoorde het fluitsignaal niet, maar het spel ging gewoon door. Daarom was ik zo verrast. Jammer genoeg raakte ik de bal ook. Het is typisch dat het dan zo uitdraait."

The most bizarre own goal you'll see this season!



Stuttgart's Ron-Robert Zieler with an absolute howler 🙈 pic.twitter.com/1P83jBKlYm DW Sports(@ dw_sports) link

Gelukkig voor Zieler won Stuttgart nog met 2-1, maar het is wel een fase die bij een legendarische Belgische doelman bekend in de oren klinkt. Het was namelijk van 21 augustus 1982 geleden dat er in de Duitse eerste klasse quasi rechtstreeks met een inworp gescoord werd. Bij zijn debuut in de Bundesliga voor Bayern München kreeg Jean-Marie Pfaff een inworp van Bremen-speler Uwe Reinders om de oren. "Bij mij was het een ongeluk", vertelde Pfaff aan de Süddeutsche Zeitung. "Als ik een fout had gemaakt, zou ik dat wel zeggen. Maar dat is niet zo. Ik vertrok en sloeg dan met mijn linkerelleboog tegen de rechterelleboog van Klaus Augenthaler. Zo viel de bal via mijn duim in doel. Als ik het leer niet had aangeraakt, was het geen doelpunt."

Jean-Marie Pfaff was toen nog maar net overgekomen van Beveren en stond aan het begin van zijn glorierijke carrière bij Bayern München. Een aangename kennismaking met de Duitse competitie en zijn coach Pal Csernai was het dus allerminst. "Hoe de coach reageerde? Oh... Hij zei: 'Je bent hier niet in België. Ik heb nog mensen op de tribune gezet.' Zulke dingen zei hij tijdens de rust en ik moest nog 45 minuten spelen. Met knikkende knieën ben ik terug op het veld gegaan, maar ik deed het nog goed. Ik heb toen ook iets geleerd. Als je hulp nodig hebt, krijg je die niet. Als je geen hulp nodig hebt, krijg je die gratis."

Ook de pers was volgens 'El Sympatico' niet mals na die opmerkelijke fase met Pfaff in de hoofdrol. "Ze schreven: 'Wat voor Ein Fliegenfänger is dat?'. Maar de fans waren geweldig. Zieler won uiteindelijk met Stuttgart, ik ben blij voor hem", vertelde Pfaff die na zijn opmerkelijk fase met Bayern wel verloor van Werder Bremen. "Natuurlijk denk je eerst: 'Wat een sukkel'. Want zoiets jouw fout. Reinders kreeg uiteindelijk de prijs van 'Tor des Monats, Doelpunt van de Maand'." Pfaff had ook nog een goede raad voor de onfortuinlijke doelman van Stuttgart. "Leer ervan jongen. Het leven gaat door. Kijk maar naar mij!"

(De owngoal van Pfaff is hieronder te bekijken vanaf 3'48")