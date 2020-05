De indrukwekkende transformatie van Bayern-middenvelder Leon Goretzka YP

31 mei 2020

17u26 0 Bundesliga Van een indrukwekkende transformatie gesproken. Leon Goretzka, de 25-jarige middenvelder van Bayern München, heeft duidelijk aan spierkracht gewonnen tijdens de lockdown. Een gegeven dat de Duitse recordkampioen maar wat graag uitspeelt op sociale media ook.

Niks lijkt een dertigste landstitel voor Bayern München nog in de weg te staan. Sinds de herstart van de Bundesliga lieten Robert Lewandowski en co een perfect rapport van twaalf op twaalf optekenen, met onder meer ook een zege tegen titelconcurrent Borussia Dortmund. Een van de vaste waarden op het middenveld van de machine van coach Hansi Flick, is Leon Goretzka - in de laatste vier wedstrijden goed voor één goal en twee assists. En de 25-jarige Duitser gaat dezer dagen over de tongen. Op sociale media schieten fotocombinaties van Goretzka aan het begin van dit seizoen enerzijds, en Goretzka hoe hij er op dit moment uitziet immers als paddenstoelen uit de grond. Het verschil is op z'n zachtst gezegd immens te noemen.

Ook de ploeg die zich bezighoudt met de sociale media van de Duitse grootmacht twijfelde geen moment om de transformatie van Goretzka uit te spelen. De middenvelder, die in 2018 overkwam van Schalke 04, stond voor de lockdown bekend als nogal tenger, maar die tijd lijkt hij definitief achter zich te hebben gelaten. “Hard werken loont”, luidde het bijschrift bij een tweet waarop te zien is hoe Goretzka zich afbeult in een fitnesszaal. “Wat hebben jullie gedaan tijdens de lockdown?”, klonk het dan weer bij een andere waarop de imposante bovenarmen van de middenvelder in de verf worden gezet.

Ook de andere gebruikers op sociale media lusten natuurlijk wel pap van zulke transformaties - zo vraagt eentje zich af wat ze hem bij Bayern te eten geven. Hieronder een greep uit de tweets:

