Dany Verlinden over uitleenbeurt zoon Thibaud aan Sankt-Pauli: “Willen zijn progressie versnellen” Bart Fieremans

15u03

Bron: Eigen berichtgeving 30 Rv Bundesliga Jonge spelers breken niet makkelijk door in de Premier League, dat ondervindt ook de 18-jarige Thibaud Verlinden – zoon van ex-clubdoelman Dany (53) – bij Stoke City. De familie hoopt dat een uitleenbeurt van zes maanden aan de Duitse tweedeklasser Sankt-Pauli daar nu verandering in brengt: “We hebben gekozen voor zijn eigen evolutie.”

De uitleenbeurt van Thibaud Verlinden van Stoke City aan Sankt-Pauli raakte deze week rond. Gisteren vloog de Belgische flankspeler al rechtstreeks van Manchester naar Malaga om zich te voegen bij het oefenkamp van Sankt-Pauli in het Spaanse Alhaurin el Grande.

(lees verder onder video)

Zuwachs für die #Kiezkicker! @stokecity und der #fcsp haben sich grundsätzlich auf eine 6-monatige Ausleihe von Thibaud #Verlinden geeinigt. Der 18-jährige Mittelfeldspieler reiste heute ebenfalls ins spanische Trainingslager der Braun-Weißen. #fcspinspanien 1/2 pic.twitter.com/C7JETecMjl FC St. Pauli(@ fcstpauli) link

De reden van de overstap is niet ver te zoeken, zo verklaart Dany Verlinden: “Beide clubs hebben sinds deze zomer een samenwerkingsakkoord en Thibaud komt bij Stoke City te weinig aan spelen toe. Door hem uit te lenen willen we zijn progressie versnellen.” Over de precieze afspraken die beide clubs gemaakt hebben, kan vader Verlinden niet in detail treden: “Maar het is de bedoeling dat hij speelkansen in het eerste elftal krijgt.”

StokeCityfc.com Thibaud Verlinden.

Liever dat dan in onzekerheid te blijven bij Stoke City, waar een doorbraak moeilijk ligt. Dany Verlinden: “Thibaud kende vorig seizoen tegenslag door een rugblessure waardoor hij een half jaar out was. Anders had hij misschien wel al meer speelkans gekregen. Op zijn flankpositie heeft hij veel concurrentie, zoals Shaqiri (ex-Bayern Munchen, red), Ramadan en Choupo-Moting. Sportief loopt het voor Stoke City dit seizoen ook niet zoals gewenst, dan riskeert een club minder snel een jongere te zetten. Moet je dan bij Stoke City blijven en hopen op een kans die misschien wel of niet komt? We besloten om dat niet te doen, maar voor zijn eigen evolutie met een grotere speelkans bij Sankt-Pauli te kiezen.”

Op zijn positie heeft Thibaud bij Stoke veel concurrentie, zoals Shaqiri en Ramadan Dany Verlinden

Al wacht in Duitsland nu wel een cruciale test om zijn potentieel op een lager niveau te bewijzen. “Hij is pas achttien jaar. Maar hoe sneller hij nu een stap zet, is dat belangrijk voor zijn evolutie”, zegt Dany Verlinden.

Thibaud treft met Sankt-Pauli een middenmoter in de tweede Bundesliga én een echte cultclub, gelegen in een volkswijk van Hamburg. Dat de club een doodshoofd als symbool uitdraagt, geeft het wat anarchistisch karakter weer. “We zijn een paar weken geleden Sankt-Pauli gaan bezoeken”, aldus Dany Verlinden. “De club is heel populair. Elke thuismatch is uitverkocht met 30.000 mensen. Ook dat kan een goede ervaring zijn voor een jonge gast. Het is niet evident om voor zo’n groot publiek te spelen.”

(lees verder onder de foto)

Getty Images Stadion Sankt-Pauli.

Instagram Sankt-Pauli, gelegen in een Hamburgse volkswijk, heeft een ietwat anarchistisch imago.

Dany Verlinden, die in Engeland woont, is voorlopig niet van plan om mee met zijn zoon naar Duitsland te verhuizen: “Ik zal wel proberen om regelmatig te gaan kijken. Ik zal mijn tijd mooi verdelen tussen Engeland, België en Duitsland (lacht).”