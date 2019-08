Coutinho voorgesteld in München, Klopp: “Financieel konden we hem niet terughalen” ODBS

20 augustus 2019

15u52

Op de dag dat Bayern München Philippe Coutinho officieel voorstelde, heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp zich nog maar eens uitgelaten over zijn voormalige spelmaker. Klopp blijft enorm gecharmeerd door de Braziliaanse balkunstenaar, maar liet tijdens het gala van ‘Sport Bild’ weten dat een comeback van Coutinho op Anfield financieel niet haalbaar was. “Het klinkt gek, maar we konden hem ons niet veroorloven. We hebben het geld dat we voor hem kregen, al uitgegeven”, aldus Klopp lachend. Ietwat vreemd: Liverpool haalde op doelman Adrián (vrije transfer) en de Nederlander Sepp van den Berg (1,9 miljoen euro) niemand binnen. Tenzij Klopp verwees naar de vorige transferzomer, toen zowel Alisson, Keita, Fabinho als Shaqiri gehaald werden. “Philippe is een superspeler en een geweldig mens. We hebben hem destijds met tegenzin laten gaan, maar Barcelona heeft ons zogezegd gedwongen met geld.”