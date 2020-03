Corona slaat ook op financieel vlak toe: Bundesliga loopt mogelijk 750 miljoen euro mis LRE

14 maart 2020

20u42

Bron: AD 0 Bundesliga Het coronavirus heeft al veel klappen uitgedeeld aan de sportwereld. In Duitsland kunnen ze hier nu ook over meespreken. Gisteren viel daar de beslissing om alle competities stil te leggen. Dat kan enorme financiële gevolgen hebben. Als de clubs uit de eerste en tweede Bundesliga hun seizoen niet kunnen uitspelen, lopen ze zo’n 750 miljoen euro mis.

“Alle voetbalwedstrijden worden afgelast.” Zo klonk het gisteren in Duitsland. Eerst had de bond nog beslist om alle wedstrijden zonder supporters te spelen, maar ze kwamen al snel op die beslissing terug. “Na de dynamiek met de nieuwe corona-infecties en verdachte situaties in direct verband met de Bundesliga en Tweede Bundesliga heeft de bond besloten de 26ste speeldag in beide competities uit te stellen”, klonk het uiteindelijk.

Het duurde veel langer dan in andere landen voordat deze knoop werd doorgehakt. De reden? Duitse clubs zijn niet verzekerd voor de financiële schade die ontstaat als de tv-inkomsten wegvallen. Als ze dus niet kunnen spelen, lopen ze een enorm bedrag mis. Bronnen binnen de DFL (Deutsche Fussball Liga) hebben bevestigd dat het gaat over zo’n 750 miljoen euro. Borussia Dortmund directeur Hans-Joachim Watzke toonde meteen zijn zorgen. “Het Duitse profvoetbal bevindt zich in de grootste crisis van zijn geschiedenis”, stelde hij.

Als de clubs de laatste negen speeldagen van de competitie niet meer kunnen afwerken, dan loopt de Bundesliga 370 miljoen euro aan tv-inkomsten mis. Met de gemiste sponsorinkomsten daarbij opgeteld, is het uiteindelijke bedrag ongeveer driekwart miljard euro. Een gigantische som geld. De 36 profclubs uit de eerste en tweede Bundesliga komen maandag samen om over de financiële gevolgen te praten.

