Chef videoarbitrage ontslagen na beschuldigingen van favoritisme Redactie

19u07 0 AFP Hellmut Krug.

Hellmut Krug, de chef videoarbitrage in Duitsland, is vandaag uit zijn functie ontheven door de Duitse voetbalfederatie (DFB). Hij wordt ervan beschuldigd zijn favoriete team Schalke 04 te hebben voorgetrokken, wat hij ontkent.

In Duitsland test men dit seizoen het gebruik van videobeelden bij wedstrijden op het hoogste niveau, maar net als in de Jupiler Pro League leidt dit tot veel discussie. Eind oktober vroeg de DFB in een richtlijn aan de videorefs om vaker te interveniëren, zelfs als de scheidsrechter geen manifeste fout heeft gemaakt.

De DFB heeft met Lutz Michael Fröhlich een voormalige topref als opvolger voor Krug aangeduid. Die belooft in een persbericht "transparante procedures".

Volgens het dagblad Bild is Krug op 28 oktober twee keer tussenbeide gekomen in een Bundesliga-wedstrijd, telkens in het voordeel van Schalke 04 (tegen Wolfsburg 1-1), toen er beslist moest worden over het toekennen van een strafschop. Vandaag heeft het magazine Kicker het op zijn cover over de videoscheidsrechter, die al enkele weken onder vuur wordt genomen in de Duitse pers.