Casteels redt op geweldige wijze schot van Coutinho, maar moet zich in slotfase toch twee keer omdraaien Redactie

21 december 2019

17u44 0 FC Bayern München FCB FCB 2 einde 0 WOL WOL VfL Wolfsburg

Lang leek Koen Casteels de grote man in de Allianz Arena te worden. Met een geweldige redding op een zwaar schot van Coutinho richting de bovenhoek, hield Casteels de netten schoon. Eentje om in zijn aanbevelingsvideo met knapste saves ooit te zetten. De Braziliaan kon het amper geloven. Tot dan kon Bayern weinig creëren en ook na de parade van Casteels, in minuut 52, leek nummer 9 Wolfsburg met een punt aan de haal te gaan. Tot Joshua Zirkzee inviel. De 18-jarige Duitser viel in minuut 83 in voor Coutinho en trof twee minuten later knap raak na voorbereidend werk van Müller en Gnabry. Daarna kreeg Casteels toch ook nog een tweede om de oren. Müller vond Lewandowski, die handig aflegde voor Gnabry. Bayern blijft zo op 4 punten van leider Leipzig en telt als nummer drie ook 1 punt minder dan het verrassende Möchengladbach.

