Casteels evenaart ‘Legende Pfaff’ in Bundesliga: “Hij heeft gezegd dat ik het verdien” TLB

17 mei 2020

19u08

Bron: Bild 0

Feest voor Koen Casteels (27) dit weekend. Niet alleen omdat de bal weer rolt in Duitsland en omdat hij met Wolfsburg ging winnen op het veld van Augsburg (1-2). Maar Casteels speelde gisteren ook nog eens zijn 156ste duel in de Duitse Bundesliga. Op zich geen speciaal cijfer, maar met dat aantal beent de Limburger wel ene Jean-Marie Pfaff bij. ‘El Sympatico' droeg tijdens zijn carrière ook 156 keer het shirt van Bayern München in de Bundesliga.

“Pfaff is een legende”, sprak Casteels in de Duitse media na zijn zege tegen Augsburg. “Ik had al met hem besproken dat ik hem kon bijbenen en Pfaff zei me dat ik dat ook verdien.” De cijfers van Pfaff zijn wel nog iets straffer. Hij pakte in totaal 165 tegengoals en hield 57 keer de nul. Casteels moest al 244 keer de bal uit zijn doel vissen in de Bundesliga en zit aan 39 clean sheets. Casteels verzamelde die als doelman van Hoffenheim, Werder Bremen en - nu - Wolfsburg.