Bundesliga op zijn best: best scorende buitenlander Arjen Robben en Lewandowski dompelen Dortmund onder in rouw Mike De Beck

20u22 1 REUTERS Bundesliga Borussia Dortmund en Bayern München hebben ons een waanzinnige Duitse kraker voorgeschoteld. Arjen Robben, na vanavond de best scorende buitenlander in de Bundesliga, en Robert Lewandowski klaarden de klus al voor de rust. Na de pauze dikte Alaba de score nog aan en kon Bartra nog milderen tot 1-3. Bayern München loopt zo in de stand zes punten uit op Dortmund dat derde wordt in de stand.

Wat was het een aangename pot voetbal in het Signal Iduna Park. De Bundesliga op zijn best. Voetbal aan tweehonderd kilometer per uur. Het begon bij de man die na vanavond een nieuw record achter zijn naam krijgt: Arjen Robben. De Nederlander werd aangespeeld door James Rodriguez in de zestien. Een kans die je de linkspoot niet moet geven: 0-1. Robben scoorde daarmee al zijn 93ste goal in de Duitse eerste klasse. Geen enkele buitenlander doet beter. Klasse met een grote K.

Photo News

Het was het sein voor enkele dolle minuten in Dortmund. Yarmolenko kreeg een uitgelezen mogelijkheid om gelijk te maken, maar net als Lewandowski enkele tellen later was het de doelman die aan het langste eind trok. Niet veel later likte een schot van Kagawa de paal. Dortmund klopte dus op de deur, maar het was Bayern dat weer wist te scoren. Via de hak van Lewandowski en het been van Weigl dwarrelde de bal tegen de netten. Zijn achtste goal in zijn laatste negen wedstrijden in de Bundesliga. Tot overmaat van ramp voor Dortmund viel ook sterke man achterin Sokratis geblesseerd uit. Peter Bosz en de zijnen in de problemen.

Photo News

Ook in de tweede helft drukten beide ploegen het gaspedaal stevig in. Robben verkoos voor een keer dan toch eens zijn rechter voor zijn linkervoet en verstuurde een uitstekende voorzet op de knikker van Lewandowski. Die was niet meteen in zijn dagje en kopte de huizenhoge kans op doelman Bürki. Meteen aan de overzijde haalde Pulisic de blikopener boven. De Amerikaan haalde de achterlijn en trok de bal ook prima achteruit. Voor doel liepen Yarmolenko en Aubameyang elkaar echter voor de voeten. Ook de aansluitingstreffer kwam er dus niet.

Photo News

De 0-3 die kwam er dan weer wel. David Alaba verstuurde een haarfijne voorzet met zijn linkervoet. Lewandowski deed nog een poging tot, maar raakte de bal niet meer zodat de treffer op de naam van de Oostenrijker kwam. Voor het eerst sinds september 2000 slikte Dortmund op zijn minst drie treffers in twee opeenvolgende thuiswedstrijden. De 1-3 van Marc Bartra was slechts een doekje voor het bloeden.