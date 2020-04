Bundesliga maakt zich op voor heropstart met spookwedstrijden, maar laat politiek beslissen NVE

23 april 2020

15u47

Bron: Belga 0 Bundesliga De Duitse voetballiga DFL is klaar om de competitie in de eerste en tweede Bundesliga, die sinds midden maart wegens de coronacrisis stilligt, in het weekend van 9 mei weer op te starten. Dat heeft voorzitter Christian Seifert bevestigd. De Duitse autoriteiten moeten het licht wel op groen zetten voor een mogelijke hervatting.

Van alle Europese competities staat de Bundesliga het dichtst bij een herstart. Mogelijk komt die er volgende maand dus al, haast zeker achter gesloten deuren en met heel wat veiligheidsmaatregelen voor alle betrokkenen. Het is aan de politieke autoriteiten om de knoop door te hakken.

“Er is al heel wat speculatie geweest over wanneer de competities zouden hervatten”, reageerde Seifert na een online vergadering van de DFL. “Maar het blijft voor ons cruciaal dat de politieke verantwoordelijken beslissen. Het is niet aan ons om knopen door te hakken. Maar als het zover komt, zullen we klaar zijn.”

Ook het concept ‘spookwedstrijden’ werd geïntroduceerd. Dit houdt in dat er slechts een beperkt aantal mensen is toegelaten in het stadion: 98 mensen in het stadion, 115 in de tribunes en 109 buiten het stadion, afhankelijk van de afmetingen. Alle aanwezigen worden op voorhand getest op corona. In totaal wordt slechts 0,4% van de totale capaciteit van het stadion zo gebruikt. Een echt spookstadion dus. Om na te gaan of elke club zich aan de maatregelen houdt is een hygiëneambtenaar vastgesteld.

De Bundesliga ligt minstens tot 30 april stil. Er staan in de Duitse hoogste klasse nog negen volledige speeldagen op het programma, en de inhaalpartij tussen Werder Bremen en Eintracht Frankfurt. Bayern München (55 ptn) voert de stand aan, voor Borussia Dortmund (51 ptn), RB Leipzig (50 ptn) en Borussia Mönchengladbach (49 ptn).

Er zijn voorts ook afspraken gemaakt met de media. Zo zullen de televisierechten tot 30 juni worden gegarandeerd voor alle clubs, zodat ze deze periode kunnen overleven. De eerste betaling zou al in mei plaatsvinden. De voorwaarde is dat die gelden worden terugbetaald indien de competitie toch moet worden stopgezet.

Lees ook:

Maximaal 126 mensen in catacomben, voorzitters en managers moeten creatief zijn: zó hervat Bundesliga op 9 mei

UEFA bevestigt: de huidige rangschikking bepaalt verdeling van de Europese tickets

Wordt dit het voetbal na corona? Zwitserse SFL lanceert gedetailleerd plan om competitie snel te hervatten