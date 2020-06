Bundesliga bewijst: zonder fans is er amper thuisvoordeel BF

18 juni 2020

07u27 0 Bundesliga Voetbal zonder publiek doet het thuisvoordeel afvlakken. Zo lijkt toch de Bundesliga aan te tonen, waar sinds de hervatting de uitploeg bijna de helft van de matchen won.

Na de lange onderbreking door het coronavirus nam de Bundesliga op 16 mei de draad weer op. Sindsdien zijn al zeven speeldagen en twee bekerduels op het hoogste niveau afgewerkt. We telden 66 wedstrijden: in slechts zeventien daarvan (26%) ging de zege naar de thuisploeg. Zeventien keer (26%) eindigde een duel op een gelijkspel, maar liefst 32 keer won de uitploeg het pleit (48%).

En dat zijn toch opmerkelijke verschillen met de statistieken in de Bundesliga voor de lockdown begon: tot half maart waren er 224 wedstrijden met publiek gespeeld. 96 keer won de thuisploeg (43%) en 78 keer de uitploeg (35%).

Over het belang van het publiek in voetbal zijn talrijke wetenschappelijke studies gemaakt die wijzen op een manifest voordeel van thuis spelen, al zijn de verklaringen op zich moeilijk meetbaar. Maar dat de aanmoedigingen van het publiek spelers mentaal kunnen pushen en beter doen presteren, is er een van. In die zin is het niet onlogisch dat het percentage thuiszeges in wedstrijden achter gesloten deuren afneemt. Ook de intimidatie van het publiek richting de scheidsrechter valt weg: het argument dat refs - met in het achterhoofd de verwensingen van het publiek - vaker in het voordeel van de thuisploeg fluiten, gaat niet meer op.

