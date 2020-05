Bundesliga-adept Philippe Vande Walle blij met heropstart: “Als één land dit kan, dan is het wel Duitsland” VH

08 mei 2020

07u30 0 Bundesliga Philippe Vande Walle (58) wrijft zich al in de handen bij de gedachte dat Philippe Vande Walle (58) wrijft zich al in de handen bij de gedachte dat over acht dagen de Bundesliga herneemt, nota bene de competitie van zijn hart . De ex-doelman is een zelfverklaarde fan van Bayern München en kijkt al uit naar de 30ste landstitel van de Beierse club: “Jammer voor Axel Witsel en Thorgan Hazard bij Dortmund, maar volgens mij wordt het nog eens Bayern.”

Vande Walle heeft alle vertrouwen in de herstart: “Risico nul bestaat niet, maar als één land dit kan, dan is het wel Duitsland. Ze staan bekend voor hun discipline en hun oog voor detail. De Duitsers laten niets aan het toeval over om het voetbal toch te kunnen hernemen. Het is natuurlijk een mes dat aan twee kanten snijdt. Stel je voor dat het goed uitdraait, dan zijn ze een voorbeeld voor andere landen, maar het kan ook slecht aflopen... Dat is in de samenleving niet anders, nu de maatregelen worden versoepeld. Ze nemen een berekend risico.”

Vande Walle meent dat de impact van de gedwongen break niet bijzonder groot zal zijn. De trainingen zijn nooit gestopt en het zit in het DNA van profsporters om hun lichaam goed te onderhouden, zegt hij. “Ik zag een video van Manuel Neuer die met de keeperstrainer van Bayern in zijn tuin bijtrainde, op 20 vierkante meter. Neuer heeft dat niet nodig maar het is sterker dan hemzelf. Die mannen hebben niet stilgezeten.”

Met gezonde agressie?

Zo rekent Vande Walle ook op het eergevoel van de spelers om voluit te gaan in de competitiematchen, ook al zit er geen publiek in de stadions. “Er zal niet veel verschil zijn met het voetbal van twee maanden terug. Het zijn profvoetballers, die gaan niet meer denken aan mogelijke gevaren eens ze aan het spelen zijn. Zeker omdat alle spelers op voorhand getest zijn. Het enige vraagteken is of ze met evenveel gezonde agressie gaan spelen in een leeg stadion, want het publiek speelt natuurlijk z’n rol. Maar ik ga met plezier de tv aanzetten. Tot spijt van wie het benijdt maar voetbal is en blijft de populairste sport. Veel mensen snákken ernaar om weer voetbal te zien – ik ben daar geen uitzondering op.”