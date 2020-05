Buitenaardse Lewandowski evenaart nú al zijn doelpuntenrecord en helpt Bayern aan forfaitzege tegen Düsseldorf CPG/ABD

30 mei 2020

20u37 0 FC Bayern München FCB FCB 5 einde 0 FOR FOR Fortuna Düsseldorf Bundesliga Doelpuntenfestival in Beieren. Bayern München legt Düsseldorf eenvoudig over de knie met 5-0. Lewandowski - alweer uitblinker van de avond - stond twee keer aan het kanon. De Poolse spits zit zo in totaal aan 43 (!) goals dit seizoen. Nog één treffer en hij verbetert zijn persoonlijk record.

Bayern München greep de bezoekers bij de start van de wedstrijd meteen naar de keel. Na een kwartier spelen werkte Düsseldorf-verdediger Jørgensen een schot van Pavard ongelukkig in eigen doel. Nog eens een kwartier later klom diezelfde Pavard op hoekschop hoger dan de rest, en knikte de 2-0 tegen de netten.

Op slag van rust legde Kimmich de bal klaar voor Müller. De Duitse aanvaller tikte door tot bij Lewandowski, die de 3-0 eenvoudig in doel werkte. Voor de Pool was het zijn eerste doelpunt tegen Düsseldorf - de enige ploeg in de huidige Bundesliga waar hij nog niet tegen wist te scoren.

Statement

Bayern ging in de tweede helft door op hetzelfde elan. Lewandowski - opnieuw hij - scoorde op aangeven van Gnabry zijn tweede van de avond. Twee minuten later stonden de forfaitcijfers al op het scorebord. Davies worstelde zich door de Düsseldorfse defensie en werkte beheerst af. De thuisploeg maakte nog aanstalten op een zesde treffer, maar die kwam er niet. Een duidelijk statement van de leider in de Bundesliga die de kloof met eerste achtervolger Dortmund - dat morgen nog in actie komt op het veld van Paderborn - uitdiept tot tien punten.

Duizelingwekkende cijfers van ‘Lewa’

Bayern maakte dus snel korte metten met Düsseldorf. Met dank aan Robert Lewandowski, die zijn indrukwekkende cijfers nóg meer opkrikte. Leest u even mee: voor het eerst in zijn carrière maakte hij een doelpunt tegen Düsseldorf. Nu heeft ‘Lewa’ in zijn carrière tegen alle huidige Bundesliga-teams minstens één keer gescoord. Hij zit aan 29 competitiegoals, geen enkele spits in de grote vijf Europese competities doet beter. In totaal maakte Lewandowski dit seizoen 43 doelpunten in 37 wedstrijden. Daarmee evenaart hij nú al het beste seizoen uit zijn carrière: in 2016-2017 strandde hij op 43 goals in 47 matchen.

