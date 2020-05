Boyata en Lukebakio boeken met Hertha Berlijn knappe 0-3-overwinning op het veld van Hoffenheim na geanimeerde pot voetbal CPG

16 mei 2020

17u24 1 TSG 1899 Hoffenheim HOF HOF 0 einde 3 HER HER Hertha BSC Bundesliga Een geanimeerde wedstrijd tussen Hoffenheim en Hertha Berlijn, leverde pas in de tweede helft doelpunten op. Ondanks de goodwill van de thuisploeg, vielen alle drie de goals aan bezoekerszijde.

Hoffenheim en Hertha Berlijn - met Rode Duivels Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio in de basis - zorgden in een lege Rhein-Neckar-Arena voor een geanimeerde, maar potige partij voetbal - vijf gele kaarten. Lukebakio incasseerde, Boyata deelde uit. Doelpunten vielen er ondanks goede mogelijkheden aan beide kanten na 45 minuten voetballen niet te noteren.

Dolle twee minuten

Na de pauze was het wel raak. In een dolle twee minuten klom Hertha na een uur spelen op een 0-2-voorsprong. Akpoguma werkte een schot van Pekarík ongelukkig in eigen doel, kort daarna knikte Ibiševic de dubbele voorsprong tegen de netten. De thuisploeg voerde de druk op, maar het waren opnieuw de bezoekers uit Berlijn die een kwartier voor affluiten raak troffen. Matheus Cunha ronde een knappe actie vanop links beheerst af. Van social distancing was er tijdens het juichen tevens geen sprake.

GOAL | Matheus Cunha maakt er op mooie wijze 0-3 van! 😍



0️⃣-3️⃣ #TSGBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/hnxrhptEtp DE BUNDESLIGA LIVE OP ELEVEN SPORTS (NL)! 🇩🇪🙌(@ ElevenSportsBEn) link

Het slotoffensief van de thuisploeg was een maat voor niks, de bezoekers troffen in de toegevoegde tijd nog een keer de paal: 0-3 was de eindstand. Boyata en Lukebakio hervatten de Bundesliga met drie gouden punten, Hoffenheim hoopt volgend weekend op meer geluk op bezoek bij hekkensluiter Paderborn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.