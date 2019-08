Borussia Dortmund - zonder Witsel en Hazard - verrassend onderuit tegen promovendus Union Berlin AB

31 augustus 2019

20u34 0 1. FC Union Berlin BER BER 3 einde 1 BVB BVB Borussia Dortmund Buitenlands voetbal Verrassing in de Bundesliga. Borussia Dortmund heeft met 3-1 verloren op het veld van promovendus Union Berlin. Voor de Borussen - zonder de geblesseerde Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel - is het de eerste nederlaag van het seizoen.

‘Met hoeveel zou Borussia Dortmund winnen tegen Berlin?’, was de enige vraag die vooraf gesteld werd. Nou, de Duitse promovendus en traditieclub Union Berlin verraste vriend en vijand. Na dik twintig minuten spelen kwam het op voorsprong via Bulter. Alcacer - wie anders? - maakte snel gelijk. Maar na de pauze ging het helemaal mis voor ‘Der BVB’. Opnieuw Bulter en Andersson zorgden voor de 3-1. Het is de eerste zege voor Berlin dit seizoen. Dortmund ziet Bayern München over zich wippen. RB Leipzig is de enige ploeg in de Bundesliga met het maximum van de punten.

