Borussia Dortmund wint met het kleinste verschil door assist van T. Hazard Redactie

29 februari 2020

17u00 0 Borussia Dortmund BVB BVB 1 einde 0 FRE FRE SC Freiburg Bundesliga Borussia Dortmund heeft gewonnen, zonder echt te flitsen. Freiburg, de negende van de Bundesliga, ging met 1-0 voor de bijl. De ploeg van Lucien Favre blijft zo in het spoor van RB Leipzich en leider Bayern München.

De thuisploeg kon geen beroep doen op Haaland. De doelpuntenmachine startte op de bank wegens een lichte verkoudheid. Dormund telde al vier punten minder dan leider Bayern München. RB Leipzich telde evenveel punten als die Borussen. Winnen was dus het devies.

Op het kwartier was het raak voor de derde van de Bundesliga. Na een knappe combinatie komt Thorgan Hazard in balbezit. Onze landgenoot twijfelde niet en bediende de vrijstaande Sancho. Van zo dichtbij kon hij onmogelijk missen. De Engelsman joeg zijn veertiende treffer van het seizoen tegen de touwen.

GOAL | Hazard met een mooie assist voor Sancho! :fire:#BVBSCF :de: pic.twitter.com/27wxvyifyN Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Na de openingsgoal nam de thuisploeg wat gas terug. Freiburg bood verder weinig weerwerk. Een gekraakt schot van Sallai, verder kwam het team van Christian Streich niet in die eerste helft.

Na de rust kwam er weer wat vuur in de partij. Freiburg kwam goed uit de kleedkamers en drong aan voor de gelijkmaker. Rechtsback Schmid trok mee naar voren en kreeg alle tijd om aan te leggen. Zijn poging scheerde de doelpaal.

Even later was Freiburg daar opnieuw. Höler smeet de bal voor de kooi, daar wachtte Petersen. Bürki was geklopt, maar Piszczek redde vanop de lijn. Dortmund mocht de Pool op zijn blote kniëen bedanken. Ondertussen kwam Haaland erin voor Brandt. Maar ook hij kreeg weinig klaar in de tweede helft. Freiburg kon doelman Bürki verder niet meer bedreigen.

De thuisploeg houdt de drie punten thuis en blijft zo in het spoort van leider Bayern München. Die Rekordmeister haalde vandaag fors uit. Ze bekroonden een knappe wedstrijd met een 0-6-overwinning.