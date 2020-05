Borussia Dortmund kan voor trip naar Wolfsburg nog altijd niet op Witsel rekenen Redactie

22 mei 2020

11u07

Bron: Belga 0 Bundesliga Borussia Dortmund zal zaterdag op bezoek bij VfL Wolfsburg nog altijd niet kunnen rekenen op Axel Witsel. Dat bevestigde trainer Lucien Favre.

Witsel is al even out met een spierblessure en moet ook een kruis maken over de trip naar Wolfsburg. “Axel zal er nog niet bij zijn”, stelde Favre, die ook een update gaf over enkele andere Dortmund-spelers met blessures. “Emre Can en Giovanni Reyna kunnen vandaag weer voluit trainen. Marco Reus heeft nog niet met de groep getraind. Wij hopen dat hij snel weer van de partij is.”

De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kon vorig weekend als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.

Dortmund, tweede in de stand achter Bayern München, miste zijn rentree niet. Onder leiding van een sterke Thorgan Hazard, met een assist en doelpunt, klopte Borussia in een derby Schalke 04 met 4-0.

