Borussia Dortmund geeft 4-0-voorsprong nog helemaal uit handen in derby tegen Schalke Redactie

18u09 0 AP Naldo kopt de ultieme gelijmaker binnen voorbij Weidenfeller. Bundesliga Met Borussia Dortmund gaat het van kwaad naar erger. In een sensationele Kohlenpottderby tegen Schalke 04 gaf het een 4-0 nog uit handen. Al na 25 minuten had een ontketend Borussia zijn vier goals in het mandje, maar een straffe comeback van Schalke, in de hand gewerkt door rood voor Aubameyang, werd bekroond met de gelijkmaker in blessuretijd van Naldo.

Het was Schalke dat met vertrouwen aan de derby startte. De 'Königsblauen' hadden vier hun laatste matchen gewonnen in de Bundesliga, waar Borussia na een prima start aan het zwalpen ging. Van zijn laatste vijf competitiematchen gingen er vier verloren en in zijn Champions League-groep wist de ploeg van de geplaagde trainer Peter Bosz nog niet één keer te winnen. Dinsdag werd er nog met 1-2 verloren van Tottenham. Al na twaalf minuten werkte het Gabonese woelwater Aubameyang binnen, waarna de Franse middenvelder Stambouli spectaculair in eigen doel volleerde. Twee minuten later kopte Götze een voorzet van Aubameyang binnen. Als kers op de Borussia-taart trof ook Raphael Guerreiro raak met een volley: 4-0.

REUTERS Guerreiro versus Nastasic.

Derby gespeeld leek het bij de rust, maar niets was minder waar. Met een geweldige kopbal van Burgstaller, eentje die zowaar deed denken aan de fameuze kopgoal van Van Persie tegen de Spanjaarden op het WK in Brazilië, op voorzet van Stambouli kwam de spanning enigszins terug. Zeker nadat Amine Harit een assist van Konoplyanka verzilverde. Met een domme tweede gele kaart bracht Aubameyang de thuisploeg verder in moeilijkheden, maar Borussia leek stand te houden. Tot Caligiuri er met een knappe knal in de verste hoek anders over besliste. Diep in blessuretijd dompelde Naldo de 'Gelbe Wand' in rouwstemming.

AP Armine Harit nam de tweede Schalke-goal voor zijn rekening.

Opnieuw geen winst - de laatste dateert al van september, en Schalke dat met 24 punten boven Borussia Dortmund (21) blijft. Met een 2-0 zege tegen Werder Bremen verstevigt RB Leipzig (26) zijn tweede plaats. Bayern München (29) speelt vanavond nog op het veld van Borussia Mönchengladbach.

Photo News Aubameyang werkt de openingsgoal binnen.

REUTERS

REUTERS

Photo News

EPA