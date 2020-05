Bornauw en FC Köln laten zich de kaas van het brood eten en geven dubbele voorsprong weg tegen Mainz MXG

17 mei 2020

17u23 0 1. FC Köln KÖL KÖL 2 einde 2 MAI MAI 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Keulen en Mainz hebben er een aangenaam kijkstuk van gemaakt op de tweede dag van de hervatting van de Bundesliga. De thuisploeg kwam vroeg in de tweede helft op een dubbele voorsprong, maar de bezoekers knokten zich terug in de wedstrijd. Eindstand: 2-2.

De wedstrijd was amper begonnen of de bal lag al op de stip voor de thuisploeg. Mark Uth speelde zich handig vrij in de zestien, maar werd dan neergeduwd. Hij zette de elfmeter zelf om. Keulen al snel op rozen. Verder ging het goed over en weer in de eerste helft, zonder al te grote kansen. Mainz stak een paar keer de neus aan het venster, maar op een schot van Boëtius (ex-Genk) na konden ze niet dreigen.

De twee helft begon met wat meer animo met kansen aan beide kansen. Op het uur verdubbelde Florian Kainz de voorsprong met een kopbal aan de tweede paal. Boeken toe denk je dan, maar Mainz knokte terug. Met de inbreng van Taiwo Awoniyi (ex-Gent en ex-Moeskroen) werden de bezoekers dreigender. De Nigeriaan stond nog geen vijf minuten op het veld toen hij eigenhandig voor de aansluitingstreffer tekende. Die verdween via het been, van een tot dan toe sterk spelende Bornauw, in doel.

Mainz rook bloed en duwde door. Pierre Kunde pikte even later de bal op aan de rand van de zestien en stormde het strafschopgebied in. De Kameroener liep gewoon rechtdoor en schoof de bal voorbij Keulen-doelman Horn.

Verder kwamen beide ploegen niet meer. Voor Mainz, dat maar net boven de degradatiezone bengelt, een belangrijk punt. Keulen laat twee punten liggen. Zij blijven hangen op een tiende plaats in de Bundesliga.



